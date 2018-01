Skal flytte inn i nytt bygg i 2020

– Målet er at registrene skal flytte inn i nytt bygg senhøsten 2020, sier Mæland.

Næringsministeren sier at departementet og registrene har jobbet lenge med å skaffe nye lokaler.

– Brønnøysundregistrene er en utrolig viktig institusjon for hele Norge, men lokalitene og arbeidsforholdene har vært alfor dårlige, sier Mæland.

– De ansatte jobber under krevende forhold og de vil de noen år til, men så blir det bedre, lover ministeren.

Tre aktører

Opprinnelig var det tre private aktører som hadde meldt seg på i konkurransen om å få bygge og leie ut nye lokaler til registrene. Etter at Clemens Eiendom og Ferd Eiendom sitt prosjekt ble avvist, sto valget mellom Thon Hotellbygg og Søren Nielsen AS.

Til slutt var det altså Søren Nielsen som vant.

Ikke bekymret over klage

Direktør i Brønnøysundsregisterne, Lars Peder Brekk, var en blid mann etter pressekonferansen. Han er totalt sett fornøyd med resultatet i saken.

– Prosessen vi har gått gjennom har resultert i lavere kostnader for etaten. VI får et flott bygg som er effektivt og fleksibelt, og som vi kan utnytte for oppgavene vi har til nasjonen. Jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier Brekk.

En annen som smilte etter avgjørelsen ble offentliggjort var ordfører i Brønnøy, Johnny Hanssen. Han hyller både det kommende bygget og prosessen hittil.

– Jeg er svært glad for at vi har landet et nytt registerbygg i Brønnøy, med en fantastisk lokasjon. Nå får vi perleraden komplett langs havneområdet vårt.

– Du frykter ikke at klagen fra Clemens vil forkludre prosjektet og gi enda større forsinkelser?

– Jeg er sikker på at den klagen blir behandlet godt, og jeg har ikke noen bekymringer til det. Nå er jeg hundre prosent trygg på at vi er i gang, og at bygget skal stå ferdig i 2020. Nå er vi ferdig med denne evige runddansen, avslutter Hanssen.

Giske lovet én milliard

Det var i 2012 at daværende næringsminister Trond Giske (Ap) lovet én milliard til nytt bygg i Brønnøysund.

De ansatte hadde lenge kjent på at lokalene var trange og moden for oppgradering, og oppdraget med å prosjektere et nytt bygg gikk til Statsbygg, som har mye erfaring med slike store prosjekter.

Høsten 2015 kunne de klappe seg selv på skuldrene og levere et ferdig forprosjekt til oppdragsgiver Nærings- og fiskeridepartementet. Totalt hadde de brukt 90 millioner kroner på forprosjektet.

Forkastet planene til Statsbygg

Men næringsminister Monica Mæland (H) valgte å forkaste planene og heller sette nybygget ut på offentlig anbud.

Mæland sa til NRK i oktober at prosjektet til Statsbygg ville kostet over 1,5 milliarder, hadde de hadde gått videre med det. Med en offentlig anbudsrunde kan man spare inntil halvparten av dette, mener næringsministeren, som understreker at bygget vil bli like godt.

Brønnøysundregistrene holder i dag til i uhensiktsmessig og slitte lokaler. Foto: Ketil Trøan