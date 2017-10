Skal finne ut hvorfor eksport av norsk laks til Kina ikke øker

I mai skrev fiskeriminister Per Sandberg under på en avtale med Kina, den såkalte lakseprotokollen, som skulle åpne verdens største fiskemarked for norsk sjømat for fullt igjen.

– Vi er enige med det kinesiske mattilsynet på høyt nivå, men situasjonen har ikke blitt bedre. Laks kommer fortsatt ikke inn gjennom tollstasjonene i så stor målestokk som vi ønsker​​, ​​​​​ sier seniorrådgiver Harald Martin Misje i Mattilsynet.

Han mener norske myndigheter har gjort alt de kan for at handelen med norsk sjømat til Kina skal gå knirkefritt.

– I tillegg til å forhandle frem en avtale, har vi besvart mange ulike spørreskjemaer som de har sendt oss og vi har gitt dem alle forsikringene vi kan.

Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet skal ha samtaler med kinesiske myndigheter om hva som skal til for at handelen skal gå som normalt. Saken ble først omtalt av Fiskeribladet Fiskaren.

Utfrysing av Norge

Forholdet mellom Norge og Kina ble svært kjølig etter at Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

I desember i fjor ble de to landene enige om å gjenoppta politisk kontakt på høyt nivå, og i april kunne statsminister Erna Solberg reise til Kina som første norske statsminister på ti år.

Det er lus og laksesykdommer som har vært Kinas offisielle begrunnelse for å stenge ute den norske fisken. Avtalen som fiskeriministeren signerte tidligere i år gir retningslinjer om blant annet sykdomsfrie soner og stans i eksport fra områder der sykdom oppdages.

– Kina ber oss om å ha is i magen og vise tålmodighet. Så jeg tror det kommer til å bli en åpning for eksport av norsk sjømat, sier Harald Martin Misje fra Mattilsynet.

Frem til 2010 hadde Norge over 90 prosent markedsandel på import av fersk laks til Kina, en andel som senere sank til mellom én og tre prosent. Foto: Robin Mortensen/NRK

– Håper på en normal situasjon

Avdelingsdirektør Astrid Holtan i Nærings- og fiskeridepartementet setter seg på flyet til Kina på søndag. Hun sier at formålet med møtet er å gå igjennom situasjonen og svare på eventuelle spørsmål.

– Eksporten av laks har ikke økt siden 2016, mens eksporten av frossen makrell og hvitfisk går som normalt og har økt noe.

Departementet håper å komme nærmere en normal situasjon, men Holtan tror at det fremdeles kan ta noe tid før lakseeksporten tar seg opp.

– Vi vil drøfte rammebetingelsene norsk næring opplever i lys av lakseprotokollen som fiskeriministeren signerte. Og ta opp spørsmål knyttet til norske produsenter og eksportører som ikke er godkjent. Dialogen med kinesiske matmyndigheter er god, men det er behov for å drøfte detaljene på nytt, sier Holtan.