Skal bygge verdens mest miljøvennlige hotell ved nasjonalpark

Det spektakulære hotellet skal bygges ved foten av Svartisen nasjonalpark i Meløy kommune.

– Vi kan ikke tenke oss et mer passende sted enn ved Svartisen, skriver Jan Gunnar Mathisen, administrerende direktør i MIRIS Eiendom, i en pressemelding.

Det er de, som sammen med Snøhetta arkitekter står bak hotellet, som har fått navnet Svart.

Torsdag sa Meløy kommune ja til prosjektet. Dermed kan byggingen settes i gang allerede i 2019, og går alt som det skal vil hotellet stå klart i 2021.

– Dette vil sette oss på kartet, og det viser potensialet som ligger i reiselivet langs Helgelandskysten og rundt Svartisen, sier ordfører i Meløy, Sigurd Stormo (Ap), til NRK.

Meløy følger den globale trenden

De siste årene har det blitt en stadig større satsing på reiseliv i Meløy kommune. Ifølge administrerende direktør Trond Øverås i Nord-Norsk Reiseliv, har denne satsingen vært vellykket hittil. Dette ved at de har skapt nye arbeidsplasser og sluppet til nye virksomheter.

Øverås mener at Meløy kommune nå imøtekommer de globale trendene når det gjelder reiseliv.

– Når man kombinerer spesiell og spektakulær arkitektur og design, med storslått natur som man har i Meløy, så kan det være en nøkkel for å lykkes på det internasjonale markedet, sier han.

Det vil være rundt 250 hotellrom på det nye Svart-hotellet ved Svartisen. Foto: Illustrajon/Plompmozes/Snøhetta

Han tror hotellet vil ha positive ringvirkninger, ikke bare i Meløy, men i hele regionen, og på et nasjonalt nivå. Selv om det å satse på reiseliv kan være utfordrende, mener Øverås det motsatte kan være like utfordrende.

– Hvis man lar turismen utvikle seg på egen hånd, uten at man har en hånd på rattet i denne utviklingen, kan være minst like ille som ikke å tilrettelegge for det.

Undrer over hallelujastemning

Styremedlem i Naturvernforbundets lokallag i Salten region, Kaja Langvik-Hansen, sier de i hovedsak ikke har noen negative kommentarer til hotellet.

Foto: Illustrajon/Plompmozes/Snøhetta

Men de har etterlyst informasjon om hvordan Meløy kommune kan sikre et miljøvennlig reiseliv, i et så sårbart område som det er rundt Svartisen.

– Jeg synes det er rart at mange er så positive til et så stort prosjekt i et område med lite erfaring med reiseliv. Det er litt sånn hallelujastemning der, og jeg tror folk favner om ideen uten egentlig å tenke seg gjennom hvordan det skal gjennomføres, sier Langvik-Hansen.

Hun legger til at lokallaget har gitt innspill til kommunen.

Ordfører Stormo sier kommunen lenge har hatt prosjekter på Svartisen, uavhengig av hotellet.

Ordfører Sigurd Stormo mener det nye hotellet vil være et bra og positivt tilskudd i kommunen. Næringsliv, innbyggere, offentlige distanser og kommunen har alle fått ytret seg i forbindelse med byggingen. Foto: Therese Bergersen / NRK

– Det er viktig for kommunen å satse bredt på reiseliv, og har mange prosjekter på gang. Dersom dette prosjektet får finansiering, så må vi selvfølgelig ta høyde for at det blir bærekraftig, og at vi har en infrastruktur som vil takle en slik vekst.