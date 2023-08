Skal bygge hydrogenanlegg – 30 nye arbeidsplasser i Bodø

Transportselskapet Torghatten Nord og hydrogenprodusenten GreenH har signert avtale om leveranse av hydrogen til de nye hydrogenfergene, som etter planen skal gå i trafikk over Vestfjorden fra høsten 2025.

Det melder GreenH i en pressemelding.

I fjor ble det klart at fergene på sambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst skal driftes av Torghatten Nord og gå på grønt hydrogen. Nå har fergerederiet signert avtale om leveranse av grønt hydrogen med hydrogenprodusenten GreenH som strekker seg fra 2025 til 2040.

– Fordi dette er en lang og omfattende kontrakt, og fordi det er ny teknologi og et nytt drivstoff har vi sett oss nødt til å bruke litt tid på prosessen, sier Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.

Statens Vegvesen har beregnet at hydrogenfergene til sammen vil bidra til å kutte 26.500 tonn Co2 hvert år, eller utslippet fra ca 13.000 dieselbiler.

Anlegget vil ha en kapasitet på 6-10 tonn hydrogen per dag, og omfatte anlegg for salg og distribusjon av oksygen samt utveksling av varme til fjernvarmenettet.

Investeringskostnaden på fabrikkanlegget vil bli opp mot 1 milliard kroner, og vil direkte og indirekte skape 10-30 arbeidsplasser.

GreenH mener det planlagte anlegget på Langstranda vil ha store positive ringvirkninger for Bodø, også utover direkte investeringer og arbeidsplasser.

– Nå er det klart at vi skal bygge et av de største og første hydrogenanleggene i Europa på Langstranda i Bodø. Dette her er svært gode nyheter for grønn transport i Nord-Norge, og det vil bety mye for Bodø spesielt. Fabrikken vil bidra til å bygge opp kompetanse og industri som er helt i førersetet internasjonalt, og det vil føre til arbeidsplasser og verdiskapning for Bodø, sier administrerende direktør i GreenH, Morten Solberg Watle i pressemeldingen.

Hydrogenet som skal produseres, samt varmen og oksygenet som blir til overs, kan brukes til annet enn fergedrift.

– Et hydrogenanlegg i vår skala gjør Bodø svært interessant som testbase for fremtidens grønne luftfart. At det blir store mengder oksygen tilgjengelig er verdifullt for oppdrettsnæringen, og vi planlegger utveksling av varme til fjernvarmenett i samarbeid med Bodø Energi og varme, sier Watle.

Ferjene skal gå på hydrogen fra oktober 2025, og partene jobber nå for fullt med å ferdigstille prosjektet.