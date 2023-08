Skal bli kvitt is-problem på fylkesvei 17

Arbeider gjennom høsten skal få bukt med problemene med issvuller i Sundsfjordtunnelen på fylkesveg 17 i Gildeskål.

Det melder Nordland fylkeskommune i ei pressemelding.

Trafikantene må forholde seg til ledebilkjøring og nattestengning fram til midten av november.

– Tunneler trenger jevnlig vedlikehold, og noen ganger mer omfattende tiltak. I Sundsfjordtunnelen tar vi nå tak i problemene med isdannelser og issvuller i vegbanen. Vi har nettopp startet med fjellsikring, og så fortsetter vi med vann- og frostsikring og ny drenering i en sammenhengende anleggsperiode, sier byggeleder Per Kristian Olsen i Nordland fylkeskommune.

Det er satt av tid til midten av november 2023.

Det er BMO tunnelsikring AS som utfører jobben på vegne av Nordland fylkeskommune.

I dette området er det ingen omkjøringsmulighet utenom E6, så trafikantene blir påvirket av anleggsaktiviteten som foregår halve døgnet.

– Det er fri ferdsel på dagtid, og så jobber vi på kvelden og natta, når færrest mulig blir berørt. Ledebilkjøring og stengninger er likevel nødvendig, både for å få jobben gjort, men også for at det skal være trygt i anleggsområdet, enten man skal passere eller arbeide der. Vær også oppmerksom på nedsatt hastighet, påpeker Olsen.

Klokka 18–23 er det kontinuerlig ledebilkjøring.

Klokka 23–06 er tunnelen stengt inntil to timer av gangen, med gjennomslipp til oppsatte tider – se 175.no

I oddetallsukene er det fri ferdsel kveld/natt til lørdag og søndag.

– Vi beklager ulempene og håper på forståelse i arbeidene for en bedre tunnel. Beregn ekstra tid på vegen. Følg med på oppdaterte trafikkmeldinger på 175.no eller på telefon 175 hos Vegtrafikksentralen. Sjekk gjerne hele strekningen du skal kjøre, så er du bedre forberedt på mulige hindringer andre steder på ferden, avslutter Olsen.

Sundsfjordtunnelen er 750 meter lang og åpnet for trafikk i 1975.