Skadeomgang fortsatt ukjent

Politiet arbeider fortsatt på stedet hvor fire biler og en buss havnet i en trafikkulykke i Holmstaddalen. To personer er sjekket av helsepersonell, mens to er fraktet til sykehus for sjekk. – Skadeomfanget er fortsatt ukjent. Det er veldig glatt, og det ventes på strøbil.sier operasjonsleder Grete Birkeland. Veien er fortsatt stengt.