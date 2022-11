Like utenfor Sjunkhatten nasjonalpark i Nordland har Fauske kommune i over ti år jobbet med prosjektet om Norges første universelt utformede folkehøgskole.

I år hadde de høye forhåpninger om å få bevilget 11 millioner til siste del av forprosjektet.

Kanskje ikke så rart:

Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) brukte nemlig Sjunkhatten folkehøgskole i fjorårets valgkamp.

– Vi brenner for at vi skal få på plass Sjunkhatten folkehøgskole, sier nåværende finansminister Vedum i en video laget av prosjektet i august 2021.

Null kroner ble imidlertid bevilget til prosjektet, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett 2023.

Sjunkhatten Folkehøgskole Foto: Norconsult Ekspandér faktaboks Ska bli en universelt utformet folkehøgskole hvor alle, uansett funksjonsnedsettelse, skal ha mulighet til å gå.

Er en skole for alle, ikke kun de med fysiske utfordringer. Målet er å ikke gjøre forskjell.

Har ingen spesifikk faglig profil, men det satses blant annet på friluftsliv, ledelse og e-sport.

Ligger i Valnesfjord i Sjunkhatten Nasjonalpark i Fauske kommune, Nordland.

Folkehøgksolen får Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) som nabo.

Prosjektet har siden 2013 vært ledet av Fauske kommunes nærings- og stedsutviklingsforetak Fauna.

Sjunkhatten er en frilynt folkehøgskole for alle med 75 elevplasser.

– Et veiskille

Prosjektleder Mathilde Winther sier hun er både skuffet og opprørt.

– Jeg vil veldig gjerne at demokratiet vårt skal fungere. At man skal kunne ta politikere på ordet.

Ifølge Winther er de helt avhengige av statlige midler for å komme i gang.

– Vi har bedt om 11 millioner. I den store sammenhengen er ikke det et stort beløp, mener Winther.

– Folkehøyskolene har et uutnyttet potensial som virkemiddel for å redusere utenforskap og bidra til at alle får god livskvalitet og blir delaktig i samfunnet, sier prosjektleder Mathilde Winther. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Under valgkampen var Vedum og Skjæran helt tydelige på at dersom de kom til makta under regjeringsskifte, så skulle dette prosjektet bli realisert.

Det sier ordfører i Fauske kommune, Marlen Rendall Berg (Sp).

Uten midlene vil hele prosjektorganisasjonen stoppe opp.

– Vi står ved et veiskille.

– Det er rett og slett en gavepakke til arbeidet med å redusere ulikheter, sier ordfører i Fauske kommune Marlen Rendall Berg (Sp) Foto: Fauske kommune

Mener det er snakk om «småpenger»

Berg har tydelige forventninger til eget parti og deres samarbeidsparti i regjering om at de står for det hun mener de har lovet.

– Jeg forstår at det er et svært stramt budsjett, men det er kun snakk om 11 millioner for å kunne gå i gang med neste fase.

Ordføreren har aldri før vært borti det at et prosjekt med så bred støtte sliter så mye med å få økonomiske bevilgninger, forteller hun.

Folkehøgskolen planlegges i naturskjønne Sjunkhatten Nasjonalpark. Foto: Halvard Toften

I slutten av oktober ble det publisert en offentlig utredning om folkehøgskolens rolle i utdanningssystemet.

Der trekkes blant annet folkehøgskolenes potensial til å bidra til at unge med større funksjonsnedsettelser kan delta i samfunnet på lik linje som andre frem.

Offentlig utredning om folkehøgskoler utgitt 31. oktober 2022 Ekspandér faktaboks Et av punktene i NOU-en dreide seg blant annet om mennesker med funksjonsnedsettelse sin representasjon i folkehøgskolene og hvordan det kan påvirke inkludering i samfunnet generelt. Der heter det blant annet som følger: «Med skjevrekruttering er det etter utvalgets vurdering en risiko for at folkehøgskolene blir en arena som samlet sett bidrar til å forsterke de sosiale og økonomiske forskjellene, heller enn å utjevne dem.» «Utvalget mener at folkehøgskolene har et stort potensial til å bidra til at unge med større funksjonsnedsettelser kan delta i samfunnet på lik linje som andre. Tilskuddsordningen må utformes slik at den stimulerer folkehøgskolene til å ta inn elever som trenger ekstra tilrettelegging.»

Berg fikk angivelig beskjed om at kunnskapsdepartementet ønsket å vente på utredningen før de kunne gjøre videre vurderinger knyttet til prosjektet.

– Utredningen bekrefter alt det Sjunkhatten folkehøyskole har jobbet og stått for, mener hun.

Derfor synes Berg det er underlig at de ikke har fått midlene de søkte om.

Støtte fra fylkeskommunen

SV har valgt å ta med prosjektet til forhandlingsbordet for statsbudsjettet 2023.

Det har blant annet fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland fylkeskommune, Christian Torset (SV) jobbet for.

– Et vesentlig prinsipp i vårt samfunn er at det skal være like muligheter for alle, derfor mener jeg at prioriteringen av Sjunkhatten er en nødvendighet, sier fylkesråd Christian Torset (SV). Foto: SV

– Etter min vurdering bør de som har minst prioriteres, slik de blir i denne folkehøyskolen, sier Torset.

– Mange ting spiller inn og prioritering er ikke enkelt. Vedum er finansminister for hele landet og for alle poster på statsbudsjetter.

Selv om Torset har stor respekt for de nevnte stortingspolitikernes krevende posisjoner, er han klar på at han synes prosjektet burde få de midlene de trenger.

– Dette er et prosjekt som har vært drevet fram av ildsjeler over mange år. Nå er det klart. Det er bare å trykke på en knapp.

Sjunkhatten vil bli Norges første universelt utformede folkehøgskole. Selv om flere skoler er universelt utformet på papiret, er ingen fullverdige i praksis, nettopp fordi de fleste er i allerede eksisterende bygg. Skolens tomt er til venstre for denne veien. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Harde prioriteringer.

– Jeg har full forståelse for at man er skuffet over at det ikke er funnet rom for å prioritere Sjunkhatten i årets budsjett. Det er et prosjekt med stort engasjement, også fra Senterpartiet sin side.

Det sier Maren Grøthe (Sp) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Trygve Slagsvold Vedum. Grøthe svarer på vegne av finansministeren.

– Det viktigste er at vi får kontroll over pengebruken slik at vi greier å holde renter og prisveksten ned, mener Maren Grøthe (Sp). Foto: NRK

Hardere prioriteringer enn forutsett skal være årsaken til den manglende bevilgningen.

– Vi har et veldig stramt statsbudsjett i år og den økonomiske situasjonen har forandret seg ganske mye siden valgkampen i fjor, sier Grøthe til spørsmål knyttet til finansministerens uttalelser under valgkampen.

– Vi må prioritere de store satsingene som strømstøtteordningen og tiltak for de som trenger det mest.

Noe som betyr at det er mindre rom for satsinger Senterpartiet hadde ønsket å prioritere, opplyser hun.

Videre legger Grøthe til at Senterpartiet arbeider med et større prosjekt knyttet til hvilke vilkår og prosesser som skal ligger til grunn for å få tilskudd. Den tidligere nevnte utredningen skal legge til grunn på arbeidet.

Målet er å minke usikkerheten for folkehøgskolene.

– Også derfor har ingen folkehøgskoler fått midler i dette statsbudsjettet.

Sjunkhatten vil bli Norges første universelt utformede folkehøgskole. Selv om flere skoler er universelt utformet på papiret, er ingen fullverdige i praksis, nettopp fordi de fleste er i allerede eksisterende bygg. Skolens tomt er til venstre for denne veien. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Skjæran: – Sa ikke at det skulle prioriteres nå

Nestleder i Arbeiderpartiet og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, skriver til NRK at de har måttet prioritere hardere enn de trodde i 2021.