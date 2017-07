Sju redningsaksjonar samtidig

Det er snakk om mindre skadar.

– Om lag 20 speidarar vert henta i sju aksjonar. Nokre av dei har blitt nedkjølt og svimt av, andre har fått mindre fallskadar, seier Ørjan Delbekk hos Hovudredningssentralen i Bodø.

Sea King-helikopteret fer no ein runde over Lurefjellområdet og plukkar opp fleire grupper.

– Alle meldingane vi har fått er knytt til speidarane på landsleiren, seier Operasjonsleiar hjå Politiet i Nordland, Kai Eriksen.

– Det er stort sett Hovudredningssentralen og Sea King som har ansvaret for redninga, seier Eriksen.

ROLEG STEMNING: Stemninga er enno roleg i speidarleiren i Bodø der over 9.000 speidarar er samla. Det er heller ingen helikopter å sjå i skyene. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Over 9.000 speidarar frå kring 30 land er samla på speidarlandsleiren i Bodø. Leiren haldast kvart fjerde år. På leiren haldast aktivitetar, men mange av speidarane nyt kveldslyset til å gå fjellturar.

– Nett no er over 2.000 speidarar ute på tur. Vi var budd på at nokre situasjonar kom til å oppstå, seier Peer-Johan Ødegaard som er leirsjef for Speidarlandsleiren Nord 2017.

IKKJE UROA: Leirsjef Peer-Johan Ødegaard er ikkje uroa for speidarane. – Dei er godt fjellvande og budde på kva dei skal gjere. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Er sikkerheita god nok for ungdomane på leiren?

– Jada. Speidarane er godt fjellvande og budde på kva dei skal gjere i fall det skjer ulukker. Det har vi sett i kveld, seier Ødegaard.

– Dette skal på ingen måte leggje nokon dempar på resten av leiren, seier Ødegaard.

