Mens de som leverer fisk til mottakene har gode dager, sliter industrien på land.

For to uker siden kom den nedslående nyheten om at hjørnesteinsbedriften Træna Seafood AS varslet full stans i mottaket av fisk. Mottaket tar imot fisk fire andre steder på Helgelandskysten, og flere hundre fiskere er rammet.

Med en gjennomsnittlige årslønn på 900.000 kroner er det lønnsomt å være fisker i Norge. Jobber du derimot på et fiskemottak på land, tjener du under halvparten så mye.

– Det er ingen tvil om at det er en skjevfordeling mellom fangstleddet og industrien på land.

Det sier Ole Olsen, som er daglig leder i SUFI AS, som eier to fiskemottak i Lofoten og et i Finnmark.

Daglig leder Ole Olsen i SUFI AS mener det er mye som kan gjøres for at fiskeindustrien skal bli lønnsom både på havet og på land. – Men akkurat hva som skal til er vanskelig å si. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Men at lønnsgapet er så stort, er ikke nødvendigvis urettferdig, mener han.

– De som jobber på land har andre arbeidstidsordninger, som gjør at de kan være nært familien. De som jobber på havet kompenseres for lengre perioder på havet, mener han.

Selv trives han godt med en jobb på land.

– Det er en givende jobb. Vi sørger for lokal aktivitet og verdiskapning langs kysten.

Likevel mener han at myndighetene har et ansvar for å legge til rette for at også industrien på land kan tjene penger.

– Men det må gjøres gjennom å øke industriens forhandlingskraft og betingelser ut i markedene.

Fiskerne sto med lua i handa

Egentlig må vi tilbake til starten av forrige århundre for å forstå hva denne saken handler om. På den tiden sto fattige fiskere med lua i hånda i møtet med væreiere, som utnyttet dem grovt.

I 1938 ble Råfiskloven innført. Loven, som ble kalt fiskernes grunnlov, ga fiskerne rett til selv å bestemme minsteprisen for fisken.

I starten av forrige århundre sto fiskerne med lua i hånden, mens væreierne bestemte hva de ville betale for fisken. Foto: Scanpix

Siden den gang har Råfiskloven vært under angrep fra flere hold. Men det skulle gå 76 år før loven ble endret.

1. januar 2014 ble loven endret til Fiskesalgslagsloven. Hensikten med den nye loven var at det skulle bli mer lik fordeling mellom de ulike leddene i fiskerinæringa.

Et flertall i Stortinget var enige om marginene burde være mer likt fordelt mellom de som fisker fisken og de som tar imot den på land og skal drive industri.

Men slik gikk det ikke, mener organisasjonen Sjømat Norge, som organiserer fiskeindustrien på land.

En oversikt over lønnsomhet i ulike fiskerier og i ulike deler av fiskeindustrien, viser at fiskeindustrien vaker på rundt null, mens lønnsomheten for fiskere som lever av torsk og sei har skutt i været de siste årene.

RESULTATMARGIN: Pelagisk (blått), bunnfisk (grønt), fiskeindustri (rødt). Kilde: Nofima.

Tapte i tingretten

Sjømat Norge mener at skjevfordelingen viser at fiskerne og salgslagene ikke er interessert i å ta hensyn til fiskeindustrien og den samlede nasjonale verdiskapingen.

Tidligere i år tok Sjømat Norge et av de mektige salgslagene til retten. Men organisasjonen tapte saken mot Sildelaget i Bergen tingrett.

Der gikk retten langt i å si at hensynet til fiskeindustrien er underordnet.

– Dette handler om ulik fordeling mellom hav og land. Og manglende marginer for industrien på land, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Øyvind A. Haram / Sjømat Norge

Geir Ove Ystmark, som er toppsjef i Sjømat Norge, mener at dommen viser at loven fra 2014 i praksis ikke fungerer som den skal.

– Dommen er et brudd på alle politiske løfter. Vi mener det er et politisk ansvar å sikre at denne loven praktiseres etter sin hensikt, sier Ystmark.

Derfor kaller Sjømat Norge tre tidligere statsråder inn i vitneboksen når ankesaken skal behandles i Gulating lagmannsrett i mai neste år.

Han ønsker svar på hvorfor fiskerne stikker av med mest penger.

Frank Bakke-Jensen var saksordfører i næringskomiteen da saken om fiskesalgslagsloven ble utredet i Stortinget. Foto: Veronica Turnage / NRK

En av dem som skal i vitneboksen er avtroppende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), som snart blir ny fiskeridirektør. I 2013 var han sentral i arbeidet med den nye loven.

– Jeg møter selvfølgelig i retten om det er det retten ønsker, og vil sette meg godt inn i våre politiske merknader og forslag fra den gangen, sier han.

Også tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap), som tok initiativ til å endre den gamle Råfiskloven, vil forklare seg i retten.

Berg-Hansens etterfølger Elisabeth Aspaker vil også bli innkalt som vitne. Hun ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Store konsekvenser

Dersom Sjømat Norge går på et nytt tap i retten vil det få store konsekvenser for norsk fiskerinæring, ifølge Ystmark.

– Det vil i praksis bety at mindre fisk vil bli bearbeidet i Norge, og mer fisk og sjømat vil sendes ut av landet. Det betyr større verdiskapning utenfor Norges grenser.

Ystmark er også klar på at en rettssak kan unngås.

– Men da må den nye regjeringen ta grep og retter opp kursen slik at fiskeindustrien langs kysten vår har en framtid.

– Er fiskerne blitt de nye væreierne?

– Fiskerne har god lønnsomhet, og jeg unner dem det. Men maktforholdene er snudd fullstendig opp ned, sier Geir Ove Ystmark.

Ole Olsen ser opp mot fisken som henger på hjellene i Lofoten. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Om bakgrunnen for rettssaken påpeker han:

– Norges Sildesalgslag, som har monopol på all handel med sildefisk, krever at norsk industri skal offentliggjøre markedsinformasjon som Sjømat Norge mener er konkurransevridende. Det svekker den norske industrien i møte med våre utenlandske konkurrenter. Det blir som å spille poker med åpne kort mens motspilleren holder sine til brystet, sier Ystmark.

Fiskerne: – Loven fungerer godt

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag vil ikke kommentere rettssaken, men han mener den nye loven fungerer godt.

– Det vil alltid være opp til den enkelte bedrift å utnytte de markedsmulighetene som finnes, sier Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Minsteprisen fastsettes i tråd med det som markedet til enhver tid er villig til å betale. I de aller fleste tilfellene har vi et godt samarbeid med kjøpekorpset. Men at inntjeningen kan bli bedre, vil ønsker alle, enten vi er i båten eller på land.

– Så det er greit at fiskerne tjener dobbelt så mye som de som jobber på land?

– Fiskerne har gjennomført en omorganisering av flåten som har kostet dem dyrt. Det er blitt langt færre fiskere enn tidligere. Nå har vi god inntjening, og vi ser at ungdommen har lyst til å bli fiskere. Det skal vi være stolte av, sier Ingebrigtsen.