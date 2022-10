– Det er direkte uansvarlig å avholde en auksjon slik situasjonen er nå.

Det sier Robert Eriksson på vegne av de to hovedorganisasjonene i sjømatnæringen.

Annethvert år gjennomfører regjeringen en auksjon, hvor aktører i oppdrettsnæringen kan kjøpe tillatelser til å vokse, og produsere mer fisk.

Dette har vært en viktig del av merbidraget til havbruksnæringen. I 2020 ga det tett på 7 milliarder i inntekter til stat og vertskommuner, ifølge sjømatnæringa selv.

I år har næringen beregnet at det ville gitt 10 milliarder kroner.

Men det var før regjeringen varslet at de vil innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen.

Vil avvente kvotesalg

Verdien på havbrukstillatelser har falt dramatisk de siste dagene, og bare timer etter grunnrentebeskatningen ble kjent var verdifallet for de børsnoterte selskapene 56 milliarder kr.

Skatten skal være på 40 prosent av overskuddet, og kommer i tillegg til selskapsskatten.

Hva er grunnrenteskatt? Ekspandér faktaboks Grunnrenteskatt er en skatt på disse ekstra inntektene som selskaper altså får fordi de får dra fordel av naturen, som hav, vind og fossefall. Det vil si inntekter de får utover det de kan forvente av sine egne investeringer og arbeidsinnsats. Regjeringen foreslår blant annet en effektiv sats på 40 prosent grunnrenteskatt når det gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Disse skatteinntektene anslås til opp mot 4 milliarder kroner årlig. I tillegg foreslås en økt grunnrenteskatt på vannkraft, og disse inntektene blir anslått til 11,2 milliarder kroner årlig.

– Bedriftene har ikke oversikt over hvordan skattleggingen skal være fremover, det er full stans i investeringer og rimelig kaotisk om dagen, sier Eriksson.

Robert Eriksson i Norske Sjømatbedrifters Landsforening mener det er uansvarlig å avholde en auksjon på kvoter i oppdrettsnæringa når skattelegginga av bedriftene er så uklar som nå. Foto: Kjell Peder Gyldenskog

– Er dette politisk utspill for å få regjeringa til å trekke grunnrenteskatten?

– Nei. Selv om vi er imot grunnrenteskatt, må vi som næring må forholde oss til at regjeringa vil gjennomføre det. Men det er altfor store usikkerheter nå, og det vil være uansvarlig å gjennomføre auksjon før problemområdene er utreda, sier Eriksson.

Han peker blant annet på at mange bedrifter ikke bare selger på børsen. Flere har leverandører med langtidskontrakter.

Derfor mener de to organisasjonene det vil være fornuftig å avvente salg av veksten til etter at ny skattemodell er på plass.

Organisasjonene vil at auksjonen skal utsettes i hvert fall til våren. Kanskje helt til høsten.

– Skatteregimet må være avklart før ved kan legge konsesjoner ut for salg, sier Geir Ove Ystmark, leder for Sjømat Norge.

Geir Ove Ystmark, leder for Sjømat Norge, sier at skatteforslaget som nå ligger vil gi store konsekvenser for hele verdikjeden. Foto: Øyvind A. Haram / Sjømat Norge

Bedriftene i næringen har anledning til å kjøpe vekst til fastpris i forkant av auksjonen. Det har de også hatt i år, og det har tidligere vært ansett som gode kjøp.

– Nå ser vi at nært hele næringen har trukket tilbake disse kjøpene. Rett og slett fordi det ikke lengre er lønnsomt å kjøpe til den prisen som er satt, forklarer Ystmark i Sjømat Norge.

Optimist på vegne av næringa

Mange oppdrettsselskap har sagt at de nå vil flytte ut av landet på grunn av den ventede grunnrenteskatten.

NRK spurte Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran om dette i går i forbindelse lanseringa at statsbudsjettet.

– Vi har over mange år gitt oppdrettsnæringa eksklusiv tillatelse til å drive næringsvirksomhet til det som er fellesskapet sin eiendom, sa ministeren da.

– Det at de nå må betale noe vederlag til fellesskapet og vertskommunene for å få lov til det mener vi er rett og rimelig.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier han anser det som rett og rimelig at oppdrettsnæringa nå skal betale tilbake til fellesskapet. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Likevel forstår han at forslaget til et skattegrep som gir havbruksnæringa en større byrde, gjør at de setter investeringer på vent.

– Men jeg er optimist på vegne av havbruksnæringa i fremtida. Denne byrden klarer de, og det kommer til å være mulig å gjøre gode penger i norsk havbruksnæring også i årene som kommer.

Bjørnar Skjæran sier at lønnsomheten i havbruksnæringa har vært opptil fire ganger så stor som lønnsomheten i industrien. Foto: Mowi / NPK

Da NRK snakket med Skjæran i går sa han at han ville bli overrasket hvis ikke den nye grunnrenteskatten ville påvirke kvotene på auksjon.

– Så får vi si hvordan påvirkning det blir. Jeg har ønsket å være ryddig og redelig. Derfor har jeg også tilbudt de som hadde kjøpt vekst på fastpris å levere den tilbake.

Nærings- og fiskeriministeren har foreløpig ikke svart NRK om hva de tenker å gjøre med sjømatorganisasjonenes forespørsel om å utsette auksjonen.

Rammevilkår må være på plass

Sjømatorganisasjonene mener at det er en rekke uavklarte problemområder i skatteforslaget som må avklares før de kan vurdere kjøp av konsesjoner.

– Slik forslaget nå ligger vil det også få store konsekvenser for hele verdikjeden. I verste fall kan hele markedsmekanismen for laks endres, sier Ystmark, leder for Sjømat Norge.

Altså mener de at rammevilkårene for næringen må være på plass før auksjon kan gjennomføres.

– Men det er mye penger i sjømatosjømatoppdrettt ikke naturlig at dere iblant må satse?

– Men kostnadene er også mange milliarder. Og det er driftsmarginen som er avgjørende for hva du kan kankanre i i for å løse fremtidas utfordringer.

– Vi må ha avgjort spillereglene på forhånd, før vi begynner å spille. Våre bedrifter er svært urolige og vil gjerne vite hva de faktisk skal forholde seg til, sier Eriksson i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Det mener sjømatbedriftene de først vil vite når skattevedtakene er gjort.

– Det vil si at salget ikke bør gjennomføres før tidligst på vårparten 2023, sier Eriksson.