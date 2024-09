Fengselet bør så langt det er mogleg sikre at alle innsette har eit dagtilbod i form av arbeid eller opplæring.

Fengselet bør sikre at luftegardane er trygge og tilgjengelege heile året, og at det er mogleg å få ly for vêret. Fengselet bør også styrke tilgangen innsette har til friluft mens det er dagslys.

Fengselet bør gjennom auka nærvær av fengselsbetjentar sikre betre varetaking av tryggleiken til både innsette og tilsette.

Fengselet bør sikre at alle innsette, uansett språk, har lik tilgang til informasjon og tenester.

Fengselet bør tilby tolk ved innkomstsamtale til alle innsette som ikkje har tilstrekkelege språkferdigheiter. Tolk bør også brukast når viktig informasjon skal givast eller innsette ønsker å formidle informasjon til fengselet. Tilbod om og bruk av tolk bør dokumenterast.

Fengselet bør styrke moglegheitene innsette har til kontakt med omverd, og særleg venner og familie, gjennom telefon, videosamtalar og besøk.

Fengselet bør sikre at alle innsette som ikkje er isolerte kan vere minst åtte timar utanfor cella kvar dag og drive med meiningsfulle aktivitetar, inkludert i helgane.

Fengselet må sikre at innsette som sjølvisolerer og innsette som er stengd ute frå fellesskapen, får nødvendig oppfølging, og som minimum to timars meiningsfull sosial kontakt.

Fengselet bør sikre at alle utestengingsvedtak konkret og detaljert beskriv årsaka til utestenging og kva lempeligere midlar som er freista nytta, og dessutan kvifor desse eventuelt blir rekna som utilstrekkelege.

Fengselet bør styrke arbeidet sitt for å redusere risikoen for isolasjonsskadar for alle innsette som er isolerte, og dessutan sikre at eventuelle avvik blir dokumenterte og følgde opp systematisk.

Det bør sikrast at innsette alltid blir tilbod gitt om minst éin times opphald i friluft i ein luftegard med moglegheiter for fysisk aktivitet og tilgang til dagslys kvar dag.

Fengselet bør ta initiativ til å sikre at sikringscellene får ei utforming som er mindre belastande. I den nåverande utforminga si bør sikringscellene ikkje nyttast.

Fengselet bør sette i verk tiltak for å sikre at alle vedtak inneheld ei konkret grunngiving for at tiltaket er strengt nødvendig og ei konkret beskriving av kva for nokre mindre inngripande tiltak som har vore freista, og kvifor desse ikkje har ført fram.

Fengselet bør forbetre dokumentasjonsrutinane sine ved sikringscelleopphald.

Innsette bør som hovudregel få ha på seg eigne klede under opphald på sikringscelle. Ved akutt sjølvmordsrisiko bør den innsette få tilbod om rivesikre, sjølvmordsførebyggande klede.

Visitasjon med full avkledning bør gjennomførast trinnvis, ved at innsette får tilbake klede på overkroppen før plagg nedantil blir fjerna for å gjere visitasjonsprosessen så skånsam som mogleg. Det bør sikrast at dette blir dokumentert.

Fengselet bør sette i verk tiltak for å sikre at alle innsette blir kartlagde for sjølvmords- og sjølvskadingsrisiko, både ved innsetting og undervegs i fengselsopphaldet.

Fengselet bør sikre at innsette som har forhøgt risiko for sjølvmord og sjølvskading blir møtt med kunnskapsbaserte førebyggingstiltak, som for eksempel auka menneskeleg kontakt, omsorg og aktivisering.

Fengselet bør sikre systematisk evaluering av rutinar og iverksetting av førebyggande tiltak etter episodar med sjølvskading og sjølvmord.

Isolasjon bør ikkje brukast for å førebygge sjølvskading, sjølvmordsforsøk og sjølvmord.

Fengselet bør sikre at helsetenestene får eigna lokale og nok plass, under dette sikre at kapasiteten i helsetenestene ikkje blir minka på grunn av lokala.

Fengselet, kommunen og sjukehuset bør sikre fast møtestruktur mellom partane på lokalt leiingsnivå.

Fengselet, kommunen og sjukehuset bør samarbeide om helsefremjande tiltak for dei innsette. Dette bør inkludere tiltak både for å førebygge og redusere helseskadar, og tiltak for å førebygge sjølvmord og sjølvskading.

Kommunen bør sikre kartlegging og vurdering av helsebehov ved innkomst og seinast innan 24 timar, også utanfor opningstida til helseavdelinga.

Kartlegging og vurdering av sjølvmordsrisiko bør alltid gjerast ved innkomst, og undervegs ved behov.

Kommunen bør sikre kartlegging og vurdering av rusproblematikk, inkludert abstinenstilstandar og registrering av vitale mål.

Kommunen bør ha eit kamera tilgjengeleg slik at eventuelle skadar på innsette kan dokumenterast i journal.

Kommunen bør sikre at unge innsette får alders- og situasjonstilpassa informasjon og oppfølging.

Kommunen og fengselet bør saman sikre at innsette kan vende seg direkte til helseavdelinga utan at teiepliktig helseinformasjon blir tilgjengeleg for uvedkommande.

Fengselet og kommunen bør saman sikre system for forsvarleg medisinhandtering.

Fengselet og kommunen bør kvar for seg halde oversikt over avlyste og utsette framstillingar til helsetenester, og saman jobbe for at dei innsette får nødvendig helseoppfølging.

Kommunen bør sikre dagleg tilsyn og oppfølging av innsette som er isolert, uavhengig av om det er vedtak gjort av fengselet, full isolasjon av retten eller sjølvisolasjon.