Sjokoladen blir billigere – regjeringa er bekymra

Regjeringa er bekymra etter prisfall på sjokolade, og vurderer nye avgifter, skriver NTB.

Prisen på sjokolade har falt med over 17 prosent på seks år, mens sunnere matvarer har økt i pris i butikkene.

– Det er sterkt bekymrende at usunne matvarer blir billigere mens sunne matvarer blir dyrere. Vi vet at dette er uheldig for folkehelsen, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisen på spisesjokolade har gått nedover i flere år i Norge. Da sukkeravgiften ble fjerna i 2021, var fallet spesielt kraftig, men også i årene før dette gikk prisene nedover.

I desember i fjor nådde sjokoladen sitt laveste prisnivå siden 2016 – som er startpunktet for SSBs statistikk.

– Det er markedet som i utgangspunktet styrer prisene på matvarene. Men vi er opptatt av at de sunne valgene løftes fram, sier Bjørkholt.

Regjeringa vurderer også tiltak som retter seg mot markedsføring av usunne matvarer.

– Vi er bekymra over at bransjen reklamerer for usunne matvarer, og vet at særlig barn og unge lett lar seg påvirke, sier Bjørkholt til NTB.