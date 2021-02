Etter varsler om sikkerhetsbrudd innad i Boreal, beordret Sjøfartsdirektoratet i desember alle rederiets fartøyer til kai, og rederiet ble ilagt seilingsnekt.

Det var da fem ulike hendelser som da hadde fått direktoratet til å reagere.

I dag kunne Nationen avsløre at hurtigbåten MS «Jernøy» seilte flere turer over Vestfjorden mellom Steigen og Svolvær med hull i baugen sommeren 2019.

Denne ble aldri meldt inn.

Avsløringen kommer kun halvannen måned etter at rederiet var i hardt vær da alvorlige sikkerhetsbrudd kom til overflaten.

Nå sier Sjøfartsdirektoratet til NRK at de ikke kjente til alvoret i saken.

Foto: Tobias Lauritzen

Har vært i møte med Boreal

En av dem som var på jobb på hurtigbåten den aktuelle dagen, var overstyrmann Steinar Pedersen.

Til NRK forteller han at han fikk beskjed om at han skulle tre til side fordi kapteinen og at de hadde kontroll på situasjonen.

Og at de hadde fått tillatelse av Sjøfartsdirektoratet til å seile videre. Men det stemte ikke.

– Det er alvorlig når en ikke melder ifra om slike ting. Dette er en bit av de funnene som vi allerede har gjort under revisjonen den 16. desember, der det ble gitt et alvorlig avvik som påpekte denne type ting, sier Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet til NRK.

Sørheim er avdelingsdirektør for operativt tilsyn i direktoratet. NRK har spurt Sjøfartsdirektoratet om hvorfor hendelsen med MS «Jernøy» ikke står på listen over hendelsene som direktoratet tidligere reagerte på.

Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet sier hendelsen er alvorlig. Foto: NRK

Han sier at direktoratet i dag har vært i møte med rederiet.

– Boreal har informert om sine interne forbedringsprosesser for å imøtekomme vår revisjonsrapport og de funnene som beskrives i den. Vi er videre i dialog med rederiets operative personell angående rapportering av hendelser, og oppfølging av disse.

Ifølge ham foretar de vanligvis et tilsyn. Basert på dette vurderer om båten må inn til midlertidig eller permanent reparasjon.

I og med at Sjøfartsdirektoratet aldri ble varslet om skaden, fikk de aldri vurdert skadeomfanget. Sørheim sier det derfor er vanskelig å vite hvilke tiltak som ville ha blitt gjort.

Varslet bare om maskinstopp

Det var 31. juli 2019 at hurtigbåten krasjet med en større fiskebåt av jern, mens passasjerer var om bord.

Det var snakk om lav fart, men det ble likevel et kraftig smell, ifølge overstyrmannen.

To av «Jernøy»s motorer sluttet plutselig å fungere. Det skjedde under fylling av drivstoff i Bodø.

Nationen har snakket med kapteinen, overstyrmannen og maskinsjefen på vakt den dagen. Alle bekrefter at båten krasjet.

Sjøfartsdirektoratet fikk aldri vite om verken sammenstøtet eller skaden.

Dette er hendingane Sjøfartsdirektoratet reagerar på Sjøfartsdirektoratet meiner Boreal sitt system for avviksbehandling ikkje er tilfredstillande teke hand om. Dette er hendingane som leggast fram som bevis: MF Alsten Samanstøyt med taubåt og lekter. Forholdet vart ikkje meldt utan opphald til Sjøfartsdirektoratet, slik det er kravd om i forskrifta. Selskapet begjærte ikkje skade-/havariinspeksjon etter hendinga.

MF Herøysund Samanstøyt med fergebru. Forholdet vart ikkje meldt utan opphald til Sjøfartsdirektoratet, slik det er kravd om i forskrifta.

MF Alsten Samanstøyt med fergekai. Fartøyet trafikkerar sambandet som normalt med bruk av berre ein ende (pendelferge). Reparasjonar utført på natterstid over lengre tid. Forhaldet vart ikkje meldt utan opphald til Sjøfartsdirektoratet, slik det er kravd om i forskrifta.

MF Herøysund Kollisjon med ferjekai i Søvik. Tildels store skader på køyrelem og rekkverk. Forholdet vart ikkje meldt uten opphald til Sjøfartsdirektoratet, slik det er kravd om i forskrifta. Segla frå Søvik ferjekai via Flostad ferjekai og vidare til Sandnessjøen ferjekai før fartøyet fortøyer på Slipen Mekaniske i Sandnessjøen den 03.11.20 – og går vidare til Sandnessjøen ferjekai og derfrå til Westcon Helgeland. Ei reise på cirka 30 nautiske mil. Fartøyet oppheld seg på Westcon Helgeland cirka ei uke. Selskapet har enno ikkje varsla eller begjært skade-/havariinspeksjon eller fartstillatelse før avgang Søvik.

MF Husøy Ferga segla frå Stokkvågen til Sandnessjøen, rundt 55 nautiske mil med delvis opent baugvisir og skottport. Selskapet begjærte ikkje skade-/havariinspeksjon eller fartstillatelse før avgang Stokkvågen. Vis mer

Boreal har leid inn en ekstern gruppe som skal jobbe med sikkerhetskultur. Sjøfartsdirektoratet sier at dette var en del av tiltaksplanen, som de aksepterte før de ble gitt en midlertidig seilingstillatelse.

Sjøfartsdirektoratet opplyser også at de har vært i dialog med den eksterne gruppen for å gi innstill til arbeidet.

Dette er årsaken til seilingsnekten: Ekspandér faktaboks I korte trekk kan funnene oppsummeres slik: Revisjonen avdekket (ved minst 5 alvorlige hendelser) at rederiet; at de ved flere hendelser ikke hadde begjært skade/havaritilsyn slik at Sjøfartsdirektoratet kan vurdere om det er sikkert å seile. De har derved operert fartøyene uten gyldig sertifikat.

at de ikke har utført risikovurdering etter at skaden/hendelsene hadde inntruffet

at rederiet ikke har internt fulgt opp og risikovurdert teknisk svikt i utstyr som ledet til hendelse

rederiet har ikke fulgt opp pålegg og forespørsler fra Sjøfartsdirektoratet

ikke hadde rapportert flere hendelser til Sjøfartsdirektoratet som er påkrevd av sikkerhetshensyn Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Har mistet tilliten

Sørheim sier at det gjennom revisjonen som direktoratet gjennomførte ble avdekt alvorlig svikt i sikkerhetsstyringssystemet.

Dette skal selskapet nå finne ut av hvordan de skal håndtere, og løse opp i, forteller Sørheim.

– Men det er klart at det er noe man må gjøre med kulturen i selskapet.

Ifølge Sørheim er det likevel trygt for folk å reise med rederiet.

– Ja, det er trygt å reise med Boreal sine båter. Hadde det ikke vært det, så hadde vi ikke gitt dem den tre måneders midlertidige sertifiseringen, sier Sørheim.

– Skjønner du at folk mister tillit til rederiet?

– Jeg kan skjønne at folk tenker sånt, og der tenker jeg at Boreal har en jobb å gjøre med å styrke tilliten fremover. Det jobber de med i revisjonen som de skal svare for.

NRK har vært i kontakt med Boreal som ikke har hatt anledning til å kommentere saken fredag. I et skriftlig svar til Nationen torsdag skriver daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø at rederiet tar sikkerhet på største alvor, og at de jobber med å forbedre sikkerhetskulturen.