Sjeleglad for nytt hjertetilbud i Bodø: – Det var jaggu på tide

Han er glad for at Helse Nord i dag sa ja til å opprette et tilbud for hjertesyke i Bodø. For selv om det har vært mye bråk rundt forslaget, er det medisinske miljøet enig om at tid er viktig når man skal berge liv og et hjerte i trøbbel.

Olsen, som bor i Sulitjelma i Fauske, ble rammet av hjerteinfarkt for rundt ett år siden. Han var da på julebesøk hos broren i Eidsvoll og priser seg lykkelig for at han var så nært et godt tilbud.

– Hadde jeg sittet hjemme i Sulitjelma på det tidspunktet, hadde jeg nok ligget på kirkegården nå. Det tok bare 14 minutter med ambulansehelikopter direkte til Rikshospitalet, og det er nok grunnen til at jeg fortsatt er i live.

Karsten Seglan, lokallagsleder i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Bodø, sier at de er godt fornøyde med Helse Nord-styrets konklusjon.

– Vi har jobbet for denne saken i lang tid, og hadde vel egentlig forventet at det skulle gå i boks i dag. Med et fullt tilgjengelig PCI-tilbud i Bodø får pasientene her et likeverdig behandling med resten av landet, sier han.

Olsen mener det var flaks at hjerteinfarktet rammet ham når han var i nærheten av et PCI-tilbud, og ikke hjemme. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Tiden er avgjørende

– Da jeg lå på sykehuset så jeg flere tilfeller av mennesker som hadde ligget hjemme for lenge – uten å ha blitt behandlet i tide, sier Olsen i Sulitjelma.

Fauske-mannen forteller at flere av dem ikke lenger hadde taleevne, og at mange også var svært reduserte på andre måter.

– Det viste tydelig at tid er avgjørende for hjertepasienter. Jo lengre tid det tar før man får behandling, jo lengre tid tar det før man blir bra igjen, forteller han.

– En gledelig nyhet

– Helse Nord-styret har tatt en fornuftig avgjørelse, mener Olsen.

Olsen forteller at det er en gledelig nyhet at man endelig får et slikt tilbud til Nordland, og at han er sjeleglad for at mange nå får kortere reisevei dersom man først skulle trenge eksperthjelpen.

– Vi har fulgt med på NRKs strømming på nettet i hele dag, for dette er en sak som berører oss. Med dagens tilbud blir det for lang reisevei for mange innbyggere i fylket, så nå var det jaggu på tide at det kom en avgjørelse, sier han.

Nå er den tidligere hjertepasienten lykkelig for at tilbudet skal bli bedre for Nordlands innbyggere.

– Dette har tatt utrolig lang tid. Det burde ha vært mer enn nok å utsette avgjørelsen to ganger. Nå kan de i hvert fall ikke si at saken ikke er godt nok utredet, ler Olsen.