Dette er et sjeldent syn: – Som å få et glimt av den avskyelige snømannen

– Det første jeg tenkte var at det var en albino-måke, sier Mats Wright Johansen, som oppdaget den hvite fuglen.

Johansen var på jobb som lakseoppdretter for Lovundlaks og er på havet så å si hver dag.

Han er vant til å observere både fugler og dyr i naturen. Og denne lille hvite skjønnheten vakte raskt hans oppmerksomhet.

Mats Wright Johansen fikk øye på den helhvite fuglen, men forstod ikke først hvor sjelden fuglen egentlig var. Foto: Privat

– Den satt og spiste på en liten fisk, så jeg tenkte på at det var like greit å knipse et bilde av den.

Det var først da Johansen sendte bildet til sin far at han forstod at han hadde tatt bilde av noe helt spesielt.

– Faren min publiserte bildet på et forum for fugleinteresserte, og fikk raskt svar på at dette var en ismåke.

Myteomspunnet fugl

Ismåken er kun observert 16. ganger tidligere i Nordland siden tellingene startet i 1903.

– Dette er en av de mest fåtallige sjøfuglene vi har i hele verden. Det er en art vi vet lite om ettersom den lever i drivisen i høyarktiske strøk, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

– Det er enhver naturinteresserte sin drøm å få sett en ismåke. Det er en juvel som vi alle venter på, beskriver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening. Foto: Jon Olav Larsen

– Dette er en art som av og til blir funnet langs norskekysten, men som lever i drivisen hele året. De fleste holder til i drivisen mellom Grønland og Canada, forklarer han

Ifølge Eggen er dette en myteomspunnet fugl, som svært få er forunt å få se.

– Det er enhver naturinteressert sin drøm å få sett en ismåke, og det er spesielt eksotisk å få sett den på Lovund og i Nordland.

Sist gang det ble det observert ismåke i Nordland var på Røst, i februar i fjor.

Fant nummer 13

Den første ismåken som ble observert og ført inn i artsdatabanken ble observert på Rødøy i 1903.

Martin Eggen fant selv sin hittil eneste ismåke for nærmere 30 år siden i Mørkvedbukta i Bodø.

Den globale hekkebestanden av ismåker er anslått til ca. 14.000 par.

Dersom du har vært på Svalbard kan du ha vært så heldig å få sett et eksemplar av de. Men ifølge Eggen er det å få et glimt av den noe ganske unikt.

– Det er som å få sett den «avskyelige snømannen», den dukker opp fra fjerne strøk og viser seg frem innimellom, smiler fugleentusiasten.

Nå vil nok den lille hvite fuglen på Lovund trekke tilbake til hekkeplassene. For eksempel til Novaja Semlja i Russland, mener Eggen.

Liten og søt

Mats Johan Wright Johansen sier han var omtrent seks-syv meter fra den og sier fuglen ikke brydde seg om bråket rundt den.

At ismåken på Lovund opplevdes såpass tam, skyldes ifølge Martin Eggen at den ikke er vant til å være rundt mennesker.

– Dersom den aldri har sett et menneske før, er den heller ikke redd.