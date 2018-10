Sjelden asiatisk gulltrost krasjet i Lofoten

– Gulltrosten er en ekstrem sjeldenhet og en utrolig kryptisk art. Hadde den ikke fløyet inn i leveggen på en veranda og dødd, er sjansen stor for at ingen hadde visst at den var her, sier ornitolog Martin Eggen til NRK.

Naturvernrådgiveren i Norsk Ornitologisk Forening er en av åtte fuglefolk som saumfarer Røst nå, på leting etter såkalte «bomber», det vil si «eksplosivt» sjeldne fugler.

Sniker seg ut bakveien

At en gulltrost fra Sentral-Asia forviller seg til Vest-Europa er en slik «bombe». Og når den først er her, kan den lett lure seg unna før et eneste menneske oppdager den.

– På grunn av arter som dette går fuglekikkere ofte flere stykker i lag. Så om en gulltrost prøver å snike seg usett ut baksiden av hagen, så står det noen klare med kikkerten der og, forklarer Eggen.

Ornitolog Martin Eggen fra Ramberg (til venstre) er en av dem som har sett flest fugler i Norge, hele 389 forskjellige arter. Også Thor Edgar Kristiansen fra Bodø har over 300 kryss. Men døde fugler kommer ikke med på lista. Foto: Privat

Drømmeart

En av de andre fuglefantastene som gjester øya, er Thor Edgar Kristiansen fra Bodø. I 20 år har han reist til Røst om høstene og slitt ut skoene på sin evige vandring i søken etter nye fugler.

– Gulltrost er en drømmeart, sier Kristiansen som er skuffet over at gulltrosten var stein død da han endelig fikk se den. Døde fugler krysser man ikke av på lista over arter man har observert, og dermed blir det heller ingen feiring.

I dette området på Røst lå gulltrosten død på en veranda. Ifølge artsobservasjoner.no er arten bare funnet 13 ganger tidligere i Norge. På naboøya Værøy ble et levende individ oppdaget høsten 2016. Foto: Martin Eggen

Gratis Gullbrød

Røst og naboen Værøy tilhører et knippe øyer langs Norskekysten som om høsten blir godt besøkt både av oppsiktsvekkende fugler på vidvanke og sjeldenhetshungrige fuglekikkere. På Værøys eneste dagligvarebutikk, Coop Prix, står følgende skrevet på en plakat:

Når man ser en sjelden fugl for første gang, er det tradisjon å feire med Gullbrød. På naboøya til Røst, Værøy, har butikksjefen ved Coop Prix, Sara Mathisen, funnet på at de som observerer sjeldenheter skal få Gullbrød gratis. Foto: Nils Harry Lillejord

«Har du sett gulltrosten? Eller andre sjeldne arter? Gi beskjed i kassa så spanderer vi Gullbrødet til deg :)»

Når man observerer en sjelden fugl for første gang, er det nemlig tradisjon i landets fuglemiljø å feire med sjokoladen Gullbrød.

– Ryktet om gratis Gullbrød på Værøy har nådd fuglekikkere helt ned til Sør- Norge, forteller Kristiansen.

Røstlandet, og andre isolerte øyer langt til havs, virker som en magnet på langveisfarende fugler på vidvanke, som trenger et sted å hvile. Foto: Jon Olav Larsen

Dødsfeller

Det er imidlertid ikke smaken av sjokolade, men kicket av å se et uvanlig bevinget vesen fra fjerne himmelstrøk, som driver noen mennesker til å trampe rundt i busker, hager og blant fiskehjeller, time etter time, dag etter dag. Håp, slit og – i dette tilfellet – skuffelse.

Dessverre endte den langveisfarende gulltrosten livet sitt med beina til vers på en veranda langt ute i havgapet. Møtet med en levegg av pleksiglass ble for hardt. Ifølge Martin Eggen kolliderer trolig flere millioner fugler i Norge årlig med vinduer og levegger, samt støyskjermer langs veier.

– Det er dødsfeller. Bare hjemme hos meg selv kolliderer et tosifret antall fugler i vinduene årlig, medgir naturvernrådgiveren.