Ein sjeldan gjest har funne vegen til norske farvatn.

Bidevindseglaren held normalt sett til i tropiske miljø og blir alt mellom to og ti centimeter lang.

No er ho observert langs norskekysten.

– Dette er ein sjeldan gjest, seier manetforskar ved Havforskningsinstituttet Tone Falkenhaug.

Den tropiske arten finst i alle verdas hav, men i varme område.

– Derfor er det veldig uvanleg at ho dukkar opp her.

Ho har den siste veka fått inn fire observasjonar av den særeigne maneta.

Bidevindseglaren driv i overflata i varme hav. Foto: Evan Baldonado / Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

– Veldig sjeldan

Maneta har vore observert ved eitt tilfelle tidlegare; på vestsida av Lofoten i 2011.

No er ho meld inn gjennom portalen Dugnad for Havet ved øyane Tromlingene på Sørlandet og ved Bulandet og Værlandet i Vestland.

Ho er også observert nyleg i Sverige – for aller første gong.

– Det er veldig spesielt at ho har drive med havstraumane så langt.

Det har også vore store strendingar av denne maneta i California i år.

Bidevindseglaren driv i overflata i varme hav. Kroppen er ei avlang, blå skrive som driv i vasskorpa. På denne skiva sit eit segl som stikker opp i lufta.

Og dette seglet er heilt spesielt, seier Falkenhaug.

Seglet lar maneta drive dit vinden fører ho. Foto: Mette Wright Larsen

«By-the-wind-sailor»

Det vesle seglet sit på skrå er og vridd enten til høgre eller venstre. Ut frå kor maneta lever, er seglet vridd slik at den dominerande vinden vil skyve maneta ut frå kysten.

Seglet lar maneta drive dit vinden fører ho. Difor har ho fått namnet bidevindseglaren på norsk, og på engelsk: by-the-wind-sailor.

Utanfor kysten av California er det ofte slik at seglet står mot venstre. Der er den vanlegaste vinden frå nord. Nordleg vind vil difor skyve denne maneta ut frå land.

– Ho lever eigentleg langt ute i havet, men akkurat i år blei det skylt i land store mengder.

På engelsk heiter maneta «by-the-wind-sailor». Foto: Astrid Thorsen Landøy / Dugnad for Havet

– I år er det eit veldig spesielt vêrsystem som gjer at det er vindar frå sør langs vestkysten av Nord-Amerika. Då vil jo dette seglet gjere at maneta blir skyvd opp på land.

– At maneta har drive så langt som til Noreg tyder på at det har vore spesielle havstraumar i år.

Må bli vand til oftare besøk

Marinbiolog i WWF Verdas naturfond Fredrik Myhre fortel at bidevindseglaren er i slekt med sin meir kjende fetter, det portugisiske krigsskipet, men at ho ikkje er like farleg.

– Bidevindseglaren har også giftceller, som kan opplevast irriterande, men ho er ikkje farleg for oss menneske.

Ifølge Myhre dukkar det opp store koloniar av denne maneta med jamne mellomrom, slik som i California, men også på sørkysten av England eller på dei Irske øyane.

– Det er ein art som typisk lev i varmare farvatn enn det vi har her heime. Men med klimaendringar og varmare vatn, så kan dette vere ein art som kjem til å dukke opp oftare framover.

Myhre legg til at vi også oftare får meir sørlege artar i norske farvatn.

– Det er meir vanleg å få rapportar om månefisk, sverdfisk, sanktpetersfisk, til og med dvergfjesing, og andre typar litt varmekjære artar no enn tidlegare.

Marinbiolog i WWF syns bidevindseglaren er ein vakker skapning. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

Om artane dukkar opp eine og aleine på grunn av varmare vatn eller om det er fordi folk er flinkare å dokumentere dei, veit ikkje forskarane sikkert. Men trenden er tydeleg, ifølge Myhre.

– Det er mange artar som er i ferd med å kome oftare inn i norsk farvatn, nokon er til og med i ferd med å etablere seg.

Her nemner han sanktpetersfisken og stillehavsøstersen. Sistnemnde har gitt mange vonde føter.