Rana vil lokke staten med 300 millioner kroner for å få storflyplass

Rana-ordfører Geir Waage vil at kommunen skal grave i sparebøssen og bruke 300 millioner kroner for å igang byggingen av storflyplass nord for Mo i Rana. – De forsøker å kjøpe seg plass i køen, svarer den kritiske naboordføreren.