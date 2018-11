Sjefen for Nato-øvelsen om russiske missiltester: – Jeg forventet det

NRK møter admiral James Foggo fra USA inne hos Forsvarets operative hovedkvarter. Der følger han den største Nato-øvelsen i Norge siden den kalde krigen, med 50.000 soldater fra 31 land.

Han har samtidig fått med seg Russlands ønske om å teste missiler nord og vest for norskekysten, og er verken overrasket eller bekymret.

– De har opprettet et område i vest og nord. Områdene er i internasjonalt farvann, så jeg har ingen problemer det og det tror jeg heller ingen av mine norske venner har.

– Forventet det

Foggo peker på at Nato-sjef Jens Stoltenberg selv har omtalt den russiske aktiviteten som normal og at varslingen har skjedd på riktig måte.

– Vi gjør det samme når vi oppretter øvelsesområder. Jeg forventer ingen problemer og dette har ikke gitt meg noen hodepine når det gjelder Trident Juncture, sier Foggo.

– Er du på noen måte overrasket?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg forventet det faktisk.

Misfornøyde russere

Dette kartet viser hvor Russlands øvelse neste uke er planlagt. Foto: https://notaminfo.com/norwaymap

Men selv om sjefen for øvelsen ikke mister nattesøvnen, er det andre som mener de russiske testene gir grunn til bekymring.

– Det er en alvorlig situasjon og litt skummelt, men samtidig er det ikke overraskende, sa seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI til NRK i går.

Hun mener det er viktig at Nato-øvelsen ikke tar grep knyttet til Russlands øvingsaktivitet og at man skiller mellom politikk og forsvar i denne saken.

Tidligere sjef for den norske etterretningstjenesten, Kjetil Granhagen, mener budskapet fra Russland er at de er misfornøyde med at Nato øver stort og omfattende i Norge. De er ifølge ham også misfornøyde med den økende amerikanske tilstedeværelsen i Norge.

Trekker fram dialog

På spørsmål om forholdet mellom Russland og Nato forteller Foggo at det har vært en rekke samtaler mellom partene.

– Vi kommer aldri til å bli enige om alt. Ved dialog unngår vi feil og feilberegninger.

Foggo er til daglig sjef for USAs marine i Europa og er selv i årlige møter med russiske representanter, der ulike hendelser blir tatt opp.

Naturlig med tilstedeværelse i Norge

Han mener samtidig det ikke er noen grunner til at øvelsen han leder, skal forsure forholdet mellom Russland, Norge og Nato.

– Jeg skjønner ikke helt reaksjonen. Vi er her og gjør det militærfolk gjør. Vi øver i et kaldt klima for å sikre at alt fungerer slik at skattebetalerne i Norge, USA og de andre Nato-landene får det de betaler for.

– Vi øver langt unna den russiske grensen. Natos rolle er ikke å annektere noens territorium.

Han mener samtidig at det er naturlig at USA øker sin tilstedeværelse i Norge.

– Jeg synes det viser solidaritet med Nato og Norge. Norge er i en strategisk viktig del av verden der vi vil ha venner og sikkerhet.