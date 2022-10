Sjefen for Luftforsvaret flyttes fra Rygge til Bodø

– Regjeringen vil gjøre det Forsvarssjefen har foreslått. Vi flytter sjefen for Luftforsvaret til Reitan utenfor Bodø for at han kan være tett på der aktivitetene planlegges, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Spørsmålet om plasseringen av sjefen for Luftforsvaret har vært diskutert en rekke ganger de siste årene.

Det var i 2012 at Stortinget vedtok at lokaliseringen skulle være Bodø.

Dette ble ansett som et plaster på såret for at Bodø mistet kampflybasen og 800 arbeidsplasser til Ørland i samme vedtak.

Sender deler av ledelsen nordover

Da var målet at flyttingen av sjefen med en liten stab skulle skje innen utgangen av 2014. Så skulle resten gjennomføres etter hvert som forsvarsboliger ble ledig i Bodø.

Men det skjedde aldri. For flyttingen har vært utsatt.

I 2014 mente man at en oppdeling av ledelsen, på toppen av andre store omstillinger i Luftforsvaret, ville ført til unødvendig mye støy.

Men nå går det mot permanent flytting, i alle fall for deler av ledelsen.

Hvis alt går som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker, vil sjefen for Luftforsvaret med en liten stab flyttes fra Rygge til Reitan.

Tror det er et riktig trekk

Forslaget vil formelt bli lagt fram i Stortinget i forbindelse med ny saldering av 2022-budsjettet.

– Jeg er glad for at det kan skje nå. Dette har vi snakket om siden 2012. Det at sjefen for Luftforsvaret med et mindre stabselement nå kan komme til Reitan er bra. Det tror vi er et riktig trekk, sier Støre, og fortsetter:

– Det er en tid hvor det er krig i Europa. Det er ikke en krig som truer våre grenser, men det er en tid hvor vi hele tiden skal se på hvordan vi organiserer Forsvaret vårt best mulig. Vårt forslag til Stortinget er at vi gjør dette, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener at det er viktig å se på organiseringen av Forsvaret. Foto: Pontus Höök / Pontus Höök

– Dette lå inne i planene i 2012, hvorfor har det tatt så lang tid?

– Det var åtte år hvor vi ikke satt i regjering. Men jeg skal ikke gå inn på det nå. Nå er vi i dag, og dette tror jeg kommer til å bli bra, og gi oss en enda bedre mulighet til å planlegge og se i sammenheng.

– Men dere splitter hele organisasjonen. Dere tar ledelsen og ikke staben?

– Det kommer med et stabselement, og det er der vi har kapasitet til å gjøre det raskt, sier Støre.

– Svakhet i organiseringen

Også forsvarssjefen har tatt til orde for at det er riktig å flytte sjefen for Luftforsvaret fra Bodø til Reitan.

– Nasjonalt luftoperasjonssenter er i dag i Bodø, det er fra denne kommandoplassen sjefen for luftforsvaret leder våre luftoperasjoner i krise og krig. Våre militære luftoperasjoner i fredstid ledes fra vårt luftoperasjonssenter i Bodø i fredstid døgnet rundt. Men uten at sjefen for luftforsvaret er fysisk til stede. Det mener jeg er en svakhet i organiseringen vår, har forsvarssjef Eirik Kristoffersen tidligere uttalt.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Bodø-ordfører Ida Pinnerød er glad for at det nå går mot flytting.

– Det er veldig bra at vi endelig flytter Luftforsvarssjefen til Reitan. Dette har vi jobbet med siden 2012, og jeg er glad det kommer på plass, sier hun.