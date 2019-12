Sjakkfeber i fengsel: – Jeg har blitt helt hekta

Det er ikke bare Magnus Carlsen som spiller sjakk om dagen. I Mosjøen fengsel spiller mer enn halvparten av de innsatte sjakk hver eneste dag.

Geir Ottersbo slet med rus, og sitter inne for vinningskriminalitet. Nå har han fått en ny avhengighet.

– Jeg har blitt helt hekta, sier innsatt Geir Ottersbo.

Det er fire måneder siden han spilte sjakk for første gang. Men allerede er han så god at han snart kan slå sin faste spillpartner, Torgeir Nilsen, som er leder i Mosjøen sjakklubb.

En gang i uka tar Nilsen turen innom fengslet for å spille sjakk med de innsatte.

– Hver gang jeg kommer hit blir det litt vanskeligere å vinne. I dag var det på hengende håret med Geir. Det er bare et tidsspørsmål før han slår meg, sier Nilsen.

Han har vært en del av besøkstjenesten i ett år, og har vært med og kjøpe inn brett og sjakk-klokker. Når han setter seg ved sjakkbrettet i fengslet, tenker han ikke over at han er i et fengsel.

– Da er det ikke de innsatte. De er sjakkspillere.

I vår inviterte Nilsen stormester Benjamin Arvola Notkevich (26) til fengslet i Mosjøen for å spille med de innsatte. Han svarte ja med en gang.

– Sjakk er for alle. og det er utrolig gøy å se at de blir hekta. Det gir meg masse, sier han.

– Får bruke hodet

Avdelingsleder Frank Ivar Lie sier fengselsmiljøet har blitt bedre etter at de innsatte begynte med sjakk. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Fengselsledelsen merker stor forskjell på miljøet i fengselet etter at de innsatte begynte å spille sjakk.

– Det har blitt kjempepopulært, og de spiller hver ettermiddag. Også de ansatte hiver seg med, sier avdelingsleder Frank Ivar Lie.

Hans erfaring er at sjakk samler folk med forskjellig bakgrunn.

– Det er på en måte sosialt, men samtidig ikke. Du trenger ikke involvere deg i samtaler eller ha en mening om noe. Vi ser også at utenlandske og norske innsatte spiller sammen uten å ha et felles språk.

Personalet merker at de innsatte slapper litt mer av når de får spille sjakk.

– Det blir et pusterom i de tankene de ellers har, sier Frank Ivar Lie.

– Har fått et nytt liv

– Det ville vært stort å få spilt mot Magnus Carlsen, sier Geir Andre Ottersbo. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Geir Ottersbo sier han har fått en helt nytt liv i fengslet etter at han begynte med sjakk. Han drømmer å spille mot Magnus Carlsen.

– Ja, det hadde vært noe. Han må gjerne ta turen hit.

Før syntes han sjakk så kjedelig ut. Men da han så de store, fine sjakkbrettene de hadde i Mosjøen fengsel ble han nysgjerrig.

Og da Torgeir Nilsen – som i tillegg til å være leder i Mosjøen sjakklubb, også er besøksvenn i fengselet – tilbød han et lynkurs, var det gjort.

Ottersbo forklarer hva det er med sjakk som er så spennende.

– Det er strategien i spillet. Du må planlegge og tenke framover. Sjakk er bra for å trene hodet.

Slår du på TV-en akkurat nå får du VM i hurtig- og lynsjakk med Magnus Carlsen i hovedrollen. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Han håper flere norske fengsler vil tilby de innsatte et tilbud om å spille sjakk.

– Mange innsatte har en monoton hverdag. Noen sitter isolerte store deler av dagen. Vi trenger å bruke hodet.

Stort sjakkprosjekt på gang

Lille Mosjøen fengsel får skryt fra prosjektet Sjakk & Samfunn i regi av Norges Sjakkforbund (NSF).

De jobber for at alle i samfunnet skal få muligheten til å få en bedre hverdag gjennom sjakkspilling. Med støtte fra Kulturdepartementet er de nå i full gang med koble sjakklubbene i Norge med fengslene. Så langt har 27 fengsel meldt sin interesse.

– Neste halvår kommer vi til å invitere alle fengsler i Norge til å være med på prosjektet, sier prosjektmedarbeider Erik Grindbakken.

Mosjøen fengsel på Helgeland er lite fengsel med 15 innsatte. – Det er et godt fengsel å være i, sier innsatt Geir Andre Ottersbo Foto: Frank Nygård / NRK

Dette er gode nyheter for Geir Andre Ottersbo i Mosjøen.

– Det vil bety mye for miljøet i norske fengsler. Jeg tror det blir mindre uro og bråk.

Og for dem som finner sjakkinteressen i fengsel betyr det at de får et fast holdepunkt i livet den dagen de slipper ut.

Den ferske sjakkentusiasten har bestemt seg. Når har blir løslatt skal han melde seg inn i en sjakklubb.

– Så gira som jeg er nå, må jeg ha noen å spille sjakk med. Da er en sjakklubb fin å ha.