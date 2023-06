Nordlandsbanen strekker seg mellom Trondheim i sør og Bodø i nord. 729 kilometer med jernbane og per 1. juni 2023 42 stasjoner.

Nå vil SJ Norge, som overtok Nordlandsbanen i 2020, legge til enda en stasjon som de beskriver som unik.

– Dette vil uten tvil bli Norges mest spektakulære togstopp, sier SJ-sjef Rikke Lind. Hvis selskapet får det som de vil, blir det fra 2025 mulig å gå av toget på Saltfjellet, ved polarsirkelen.

Ideen ble ifølge Lind fremmet av de ansatte på Nordlandsbanen og i møte med ordfører i Rana kommune, Geir Waage.

– Vi ønsker å lytte til gode ideer og konklusjonen ble at dette vil vi få til.

Polarsirkelen befinner seg rundt 680 meter over havet hvis du krysser den over Saltfjellet. Nå kan det bli mulig å gå av toget på toppen. Foto: SJ Nord

Stort potensial

SJ-sjefen påpeker at infrastrukturen på Nordlandsbanen er gammel noe som gir flere utfordringer. Blant annet trengs det flere krysningsspor. Det vil føre til mindre forsinkelser og åpne muligheten for flere avganger.

– Banen har et stort potensial for å tiltrekke seg turister fra andre deler av Europa. Men da må myndighetene satse på Nordlandsbanen.

Lind tror det ekstra stoppet ved Polarsirkelsenteret, som ligger 680 meter over havet, kommer til å gjøre Nordlandsbanen ekstra attraktiv for turister.

– Det har alltid vært Oslo. Det er milliarder på milliarder som er lagt ned. Jeg forstår jo det, for det bor mange mennesker der. Men løft blikket, se nordover. Her har vi en perle og vi kan bygge gjøre noe som bygger opp om lokalt næringsliv og gjør Nordlandsbanen enda mer spektakulær og fantastisk enn den er i dag.

Det var Tog24 som først omtalte saken.

SE NORDOVER: Administrerende direktør i SJ Norge, Rikke Lind, mener politikerne må løfte blikket og se potensialet i Nordlandsbanen. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– En fantastisk mulighet

Elias Andersson er leder ved Polarsirkelsenteret og har også vært involvert i mulighetene for å få et togstopp på toppen av Saltfjellet.

– I fjor hadde vi 188.000 besøkende og tallet ser ut til å stige i år. Eneste mulighet for reisende er med bil. Det går ikke kollektivtrafikk hit.

Andersson sier flere har ringt for å høre om det er mulig å komme seg opp uten egen bil.

Et potensielt togstopp vil gjøre at senteret ser på muligheten til å utvide dagens tilbud.

– Vi ønsker å videreutvikle senteret og har en andreetasje som står helt tom. Der er det bare fantasien som setter en stopper. Kanskje vi kan bygge om til mindre overnattingsmuligheter om de togreisende ønsker å overnatte på polarsirkelen.

VIL UTVIDE: Dersom det blir en realitet med togstopp ved polarsirkelen, vil daglig leder ved Polarsirkelsenteret Elias Andersson se på mulighetene for å utvide med overnatting på senteret. Foto: Privat

Opp til Bane Nor

Det er SJ Norge som opererer togene på Nordlandsbanen, men det er Bane Nor som har ansvaret for selve togskinnene.

Lind har stor tro på at Bane Nor er med på planen.

– Bane Nor må fysisk bygge plattformen når vi nå har sagt at vi bestiller togstopp der. Det må de bruke penger på. Heldigvis har Bane Nor sagt at dette har de lyst til å få til.

Henning Scheel, konserndirektør for kunde og marked i Bane Nor. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Henning Scheel er konserndirektør kunde og marked hos Bane Nor. Han deler SJs engasjement og bekrefter at de ser på mulighetene for et stopp på polarsirkelen.

– Vi ser nøye på mulighetene for å få til dette. Det er mest sannsynlig med et vanlig stopp. Et lengre stopp vil være mer utfordrende å få til.

Scheel begrunner det med at Nordlandsbanen allerede er erklært overbelastet.

– Det er en større etterspørsel om å kjøre tog på strekningen enn det vi har infrastruktur til å levere per i dag.

Scheel sier det er gode muligheter for at stoppet kan stå klart allerede ved såkalt ruteplan 2025. Den har oppstart andre søndag i desember 2024.