Norske kommuners verste mareritt under pandemien er at viruset skal få hold på sykehjem, hvor beboerne alle er i risikosonen.

I dag ble det kjent at én ansatt og én beboer på Gruben sykehjem i Rana kommune har fått påvist koronaviruset.

Fagsjef for institusjonstjenesten i Rana kommune, Marit Sviggum, sier at de nå har testet alle de ansatte og beboerne på hjemmet.

– I dag er situasjonen enda veldig uavklart. Vi fikk denne beskjed av smittevernlegen i går kveld, at en ansatt på Gruben hadde testet positivt.

– Den ansatte hadde vært på jobb på tirsdag og onsdag i forrige uke, og fått symptomer, men vi fikk ikke svar på testen hennes før sent i går kveld.

Gammelt sykehjem gir utfordringer

Tirsdag har det vært testing av alle de 29 beboerne, samt ansatte som både var på jobb. De øvrige 20 ansatte er testet og satt i karantene.

Sviggum forklarer at bygget er over 30 år gammelt. Det gjør ikke smittefaren noe mindre.

– Hele første etasje er en stor, gammel avdeling med 29 beboere. Det er egentlig ikke bygget som et vanlig sykehjem, og det er trangt der. To og to beboere deler bad, så når man får et smittetilfelle i denne avdelingen, blir vi jo bekymret, sier hun og fortsetter:

– Vi vet jo at når beboere deler bad, så er smitterisikoen større.

Den ene beboeren som har testet positivt, har kun testet svakt positivt på en hurtigtest. Personen har ingen symptomer.

Ingen av de andre beboerne har testet positivt på hurtigtestene. Men de må likevel vente på resultatet fra de ordinære testene.

– Vi vet ikke det endelige svaret før i morgen kveld. Vi har ikke hatt noen flere positive hurtigtester. Men situasjonen er uavklart enda, sier Sviggum.

Stenger for besøk

Sykehjemmet gjør nå tiltak for å skjerme beboerne ekstra.

– Det vi har gjort i dag er at vi har stengt sykehjemmet for besøk. Det blir stengt fram til vi har kontroll på smitten, sier Sviggum.

Mange av beboerne på hjemmet er demente, noe som også fører til utfordringer.

– Så langt vi greier så er beboerne på egne rom. Det er knyttet utfordringer til det, siden det er demente der som ikke forstår situasjonen. Vi har også delt avdelingene inn i kohorter sånn at alle forholder seg på sine områder.

– Hvordan er stemningen nå?

– Vi er jo bekymret, men vi krysser fingrene nå for at dette skal gå bra, avslutter Sviggum.