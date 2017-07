Siktet for promillekjøring

Lørdag morgen fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt inn i en bensinpumpe på bensinstasjonen i Lødingen. Nå melder operasjonssentralen at eieren har erkjent å ha kjørt bilen, og er siktet for promillekjøring. Vedkommende er fremstilt for blodprøve.