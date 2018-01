Siktet for mishandling av baby: – Hun vil trolig omkomme

– Hun vil trolig omkomme i løpet av kort tid. Mor er fortsatt siktet, men løslatt av menneskelige hensyn for å la mor og datter få være sammen den siste tiden, sier politiadvokat Sturla Henriksbø til NRK.

Politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt. Foto: Øzgur Tufan / NRK

Han sier de har latt moren få være på sykehus med vakthold i den mest kritiske fasen. Familien som er fra Nordland var på besøk hos slekt da barnet skal ha blitt akutt skadet og sendt til sykehus. Moren og to søsken skal ifølge Aftenposten ha vært på handletur da skadene oppstod, og faren var alene med barnet. På sykehuset ble foreldrene pågrepet av politiet.

– Fars opplysninger om hvordan skadene hadde oppstått stemte ikke overens med de rettsmedisinske undersøkelser, som viser ferske og eldre skader på barnet, forklarer Henriksbø.

– Mor er dypt fortvilet

Ifølge Aftenposten er moren siktet for passiv medvirkning, som betyr at hun ikke grep inn for å stoppe mishandlingen.

– Far er fortsatt siktet og varetektsfengslet. Vi løslot moren i går, på bakgrunn av hennes rolle i saken og at all etterforskningen som er gjort til nå gjør at faren for bevisforspillelse er redusert, sier Henriksbø.

Forsvareren til mannen i slutten av 30-årene, Svein Holden vil ikke uttale seg og henviser til at dokumentene i saken er klausulert. Kvinnens forsvarer Kirsten Sigmond sier til NRK at moren ikke har erkjent straffskyld. Hun bekrefter at moren ikke var til stede da det ble ringt etter ambulanse.

Kirsten Sigmond forsvarer moren til barnet. Foto: Simon Solheim / NRK

– Mor er dypt fortvilet, hun har opplevd sitt livs mareritt. Hun har blitt mistenkt for å utøve vold mot sin egen datter. Hun har sittet fengslet hele helgen uten å kunne være med datteren sin som ligger på sykehuset, sier Sigmond

– Hvordan ser du på hennes mulighet å få siktelsen frafalt?

– Ut fra mors forklaring og de bevis jeg har sett i saken, så har jeg tro på at siktelsen mot mor vil bli henlagt, sier Sigmond.

Har avhørt søsken og flere vitner

Politiet har så langt avhørt flere vitner i familien og kretsen rundt dem. De har også avhørt søsknene til den lille jenta, i tillegg til de to foreldrene som er sikta. Henriksbø sier de har hatt et godt samarbeid med lokalt politi.

– Dette er en sak som politiet gir høy prioritet, nettopp fordi det er et grov vold mot et forsvarsløst spedbarn. Vi har altså et tett samarbeid med politidistriktet på hjemstedet til familien, hvor man gjør etterforskning på begge steder parallelt, avslutter han.