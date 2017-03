Siktet for grove tyverier

En mann i slutten av 30-årene er varetektsfengslet i de neste fire ukene, etter å ha erkjent straffskyld for to grove tyverier i Rønvika i Bodø, skriver Avisa Nordland. Det første tyveriet begikk mannen i et hus natt til lørdag i forrige uke, det andre ble begått formiddagen etterpå. Mannen har tidligere sonet for vinningsforbrytelser i Bodø fengsel.