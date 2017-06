Siktet for grov skatteunndragelse



En mann i 50-årene må sone 50 dagers ubetinget fengsel, samt inndraging av 15.000 kr for grovt skattesvik, skriver avisa Rana Blad. Mannen er i Rana tingrett funnet skyldig i flere straffbare forhold knyttet hans næringsvirksomhet. Siktede har unndratt skatt for over 440.000 kr.