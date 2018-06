Sier han ikke vil diskriminere noen: – Det har ingen betydning

Eieren av Saga Pub i Rana, Tor Sverre Kristiansen har fått flere reaksjoner etter at han offentliggjorde at han ønsker å nekte personer han ikke forstår servering. Det har også fått Likestillings- og diskrimineringsombudet til å reagere.

– Vi mener fortsatt dette kan være diskriminering. Det at pubeieren ikke mener å diskriminere noen har ingen betydning for vurderingen, sier seniorrådgiver Ragnar Lie.

Kristiansen understreker ovenfor NRK at han ikke ønsker å diskriminere noen, men at det handler om sikkerhet, HMS-rutiner og for å unngå bråk og vold.

Mest sannsynlig i strid med loven

Til NRK uttalte Kristiansen at det ikke nødvendigvis dreier seg om språket personene snakker, men at de skal gjøre seg forstått.

– Det dreier seg ikke om at du kan norsk, svensk, tysk eller hva, men at du skal gjøre deg forstått. Det er bundet i sikkerheten til våre gjester og ansatte. Vi har hatt situasjoner hvor vi ikke har forstått folk. De har snakket et språk vi ikke forstod, sier han.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har lite forståelse for at språk kan være grunn nok til utestengelse eller serveringsnekt

– Det er åpenbart at puben kan stenge ute mennesker som har laget bråk før, uansett språk. Men en slik type kollektiv straff overfor en gruppe som her er besluttet, er etter vårt skjønn mest sannsynlig i strid med likestillings- og diskrimineringsloven.

Det som skjer i praksis er avgjørende

Man kan altså diskriminere uten at det er det man mener å gjøre. Lie er mer opptatt av hvordan Kristiansen behandler gjestene sine.

– Det er avgjørende om det skjer diskriminering i praksis som følge av pubeierens handlinger. Blir det en praksis at de som ikke snakker norsk eller engelsk nektes servering er det uheldig, sier han.

– At det kan være diskriminerende betyr ikke at det er det. Vi har ingen intensjon om å diskriminere noen og skal heller ikke gjøre det, sier Kristiansen på kritikken fra ombudet.

På spørsmål om en slik «regel» Kristiansen har satt kan skape presidens som kan føre til at dette blir praksis ved flere utesteder i landet, svarer Lie følgende:

– Det har vi ikke reflektert over.