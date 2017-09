Shannon har overlevd hvithai – i helga satte spekkhoggeren fart mot surferen

Surfer og instruktør Shannon Ainslie bor halve året i Lofoten og resten av året i hjemlandet Sør-Afrika. Han trodde livet på Unstad i Lofoten skulle bli mindre turbulent enn det han tidligere har opplevd på bølgene utenfor kysten av hjemlandet.

– Når jeg bestemte meg for å flytte til Lofoten halve året trodde jeg det skulle være det tryggeste stedet i verden. Jeg kjente jo til at det var spekkhoggere i området, men jeg har aldri hørt om situasjoner hvor de angriper folk, sier Ainslie.

Under surfeturneringen Lofoten Masters 2017 på lørdag opplevde Ainslie nok en gang å være utpekt som mål for store havdyr. NRK omtalte søndag at to spekkhoggere satte fart mot Ainslie i tro om at det var en sel.

– Akkurat når det skjedde, ble jeg så utrolig redd. I hodet mitt tenkte jeg at kanskje den gikk etter meg, og at den ombestemte seg i siste øyeblikk, sa han til NRK søndag.

Hvithai Ekspandér faktaboks En voksen hvithai blir gjennomsnittlig fra 4 til 5,2 meter lang og veier 680-1100kg.

Kan bli over 6 meter og veie opptil 2 tonn.

Hvithaien kan bli opptil 30 år, men dør vanligvis før.

Spiser for det meste seler, men den spiser også delfiner, pingviner og andre haier.

Shannon Ainslie med surfebrettet etter angrepet i 2000. Brettet har tydelige merker etter hvithaien som angrep surferen utenfor Sør Afrikas kyst. Foto: Shannon Ainslie / Privat

Ble angrepet av to hvithaier

Ainslie fikk tankene tilbake på opplevelsene noen år tidligere. Tre ganger tidligere har han opplevd svært nære møter med den fryktede hvithaien.

Først ble han angrepet av to hvithaier den 17. juli 2000. I 2002 ble han «bumpet» borti av en annen, og i 2003 reddet han en annen surfer fra et haiangrep.

– Angrepet skjedde da jeg var 15 år gammel. To hvithaier på omtrent 4 meter gikk til angrep. En av haiene fikk tak i brettet og hånden min, mens den andre gikk etter hodet og skulderen, forteller surferen.

Den siste haien bommet og på mirakuløst vis slapp Ainslie unna med frykten. Klippet fra angrepet er tilgjengelig på nett.

I helga gikk et par spekkhoggere til angrep mot det de trodde var en sel, men avbrøt i siste øyeblikk.

– Far fikk oss til å starte med surfing

Shannon Ainslie ble født i East London i Sør-Afrika og forteller at det var faren som fikk han til å begynne med surfing.

– Han kjøpte et brett til meg og broren min som vi kunne dele på da jeg var 13 år gammel. Hver dag i påskeferien slapp han oss av på stranda, vi surfet mye og ble helt avhengige av det, forteller surferen.

Da han var 19 år flyttet han til Jeffreys Bay hvor han etter hvert ble kjent med det norske surfemiljøet og Kristian Breivik i Lofoten Surfsenter.

De dro ned til Sør-Afrika for å besøke en av surfecampene Shannon drev, og Breivik forsøkte gjennom flere år å overtale han til å komme til Norge før Ainslie bestemte seg for å reise nordover.

– På det tidspunktet visste jeg ingen ting om Norge, men i 2009 dro jeg til Stavanger og ble forelsket i landet. Senere samme åre dro jeg opp til Lofoten for å delta i surfekonkurransen Lofoten Masters og har kommet tilbake hvert år etter det.