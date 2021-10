Kultur- og likestillingsminister Abid Raja skriver følgende til NRK i en e-post.

– Det er forkastelig dersom det stemmer at det er supportersanger og rop fra tribunen som har slik sexistisk, nedrig ordbruk, en ordbruk som både er nedverdigende og grovt kvinnefiendtlig. Vi er vant med en viss røff tone på tribunen, og kanskje hakket mer enn vi godtar andre steder i samfunnet, men dersom disse eksemplene det vises til her stemmer, så er det langt over streken for det vi kan akseptere.

– Vi må alle jobbe for å motarbeide diskriminering og hets i idretten, og ikke minst kvinnefiendtlig sexistisk ordbruk, som i disse eksemplene i realiteten er eksempler på de styggeste skjellsordene vi har i samfunnet vårt. Jeg vil oppfordre idretten og klubbene til å slå ned på ukultur som ødelegger for idrettsgleden blant utøvere og supportere og samfunnet, og jeg håper det kan settes ny kultur og en minimumsstandard for verdigheten i ordbruken.

– Ord som spiller på kvinnelig kjønnsorgan, prostitusjon og seksuelle overgrep er for drøyt til å kunne være gangbart. Og her må de respektive klubbene det gjelder komme på banen og rydde opp. Hva mener klubbene om barnefamilier som kommer på kampene og hører den slags? Dette er verken bra for jentene, eller de unge guttene å se og høre slike eksempler. Dette må ryddes opp i.