Setter katastrofestab ved sykehuset

SISTE: NRK er på stedet hvor vannledningen ble gravd over. Ifølge en representant fra kommunen skal feilen nå være rettet og vannet blir ført en annen vei, slik at deler av byen begynner å få vannet tilbake. Etter det NRK får opplyst skal vanntilførselen være tilbake for fullt om et par timer.

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset bekrefter til NRK at vanntilførselen til sykehuset er rammet.

– Vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen, sier hun til NRK.

Også kommunen har satt krisestab.

– Vi jobber på spreng for å få oversikt, slik at vi får reparert skaden, sier kommunikasjonssjef Tord Bertinussen i Bodø kommune.

Årsaken til vannmangelen i Bodø skal i følge en pressemelding fra Bodø kommune være at det er gravd over en vannledning på Stormyra. Vannledningen har hovedtilførselen til sentrum.

Området helt fra Stormyra, via flyplassen og helt til andre siden av sentrum er berørt, skriver avisen.

– Hovedvannledningen til vannforsyninga er gravet over, i forbindelse med utbygging av ny riksvei 80. Kommunens personell er i gang med å reparere lekkasjen. Det er foreløpig for tidlig å anslå når vannet vil være tilbake i kranene, opplyser kommunaldirektør Knut Hernes i en pressemelding.

Samtlige elever ved Bodø videregående skole er sendt hjem og skolen stenger 10.30.