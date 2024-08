Serbisk supporter skal ha slått til flere personer i Bodø

En serbisk supporter er pågrepet i Bodø sentrum. Vedkommende skal først ha slått til en person i en bil, kommet seg inn bakinngangen på Annas gatekjøkken, slått til en ansatt der, kastet ut derifra, og deretter pågrepet av politiet.

De fornærmede vil bli avhørt på et senere tidspunkt. Ingen skal være skadet.

Politiet har kontroll på personen, skriver Remi Johansen ved politiets operasjonssentral.

Den mistenkte forsøkte å stikke av og slo også til en polititjenesteperson under pågripelsen. Politiet pågrep personen og vedkommende er satt i arrest.

Rundt klokka 13 ankom et fly med serbiske supportere Bodø for første av to kvalifiseringskamper til Mesterligaen. Serbiske Røde Stjerne møter Bodø/Glimt på Aspmyra klokka 21 i kveld.