Ser på muligheter for å spre flyplasser for bedre luftvern

Luftforsvaret utreder et konsept for spredning av små flybaser for å forhindre at en motstander kan ødelegge store deler kampflyflåten på ett sted.

Blant annet har Sverige mulighet til å spre kampfly utover landet for å gjøre det vanskelig for en fiende å ødelegge store deler av flåten samtidig.

Flere steder i landet kan brede riksveier benyttes som rullebaner, skriver VG. Også Finland kan spre sine kampfly på denne måten.

Luftforsvarets kommunikasjonssjef Eivind Byre sier Norge har mye lærdom å hente fra nabolandene.

– Vi har mye å lære fra Sverige og Finland om spredning, og vi er i gang med å utvikle vårt eget, sier Byre til avisen.

– Det tar utgangspunkt i å bruke flyplasser i hele Norden og motorveier der det er mulig, legger han til.