Sentral person i menighet dømt til tre års fengsel for overgrep mot mindreårig

Dommen ble avsagt i Midtre Hålogaland tingrett 10. juli.

– Min klient er svært fornøyd med utfallet i den rettskraftige dommen, og er glad for å ha blitt hørt og trodd i en grundig og enstemmig dom, sier bistandsadvokat Silje Breimo Bredesen.

Mannen ble dømt til tre års fengsel og til å betale erstatning på 300.000 kroner.

Dommen fra tingretten ble ikke anket, og er derfor rettskraftig.

Mannen var tiltalt for å ha hatt utuktig omgang med barn under 14 år, at det også ble utført overgrep da fornærmede var under 10 år og at overgrepene skjedde flere ganger.

Tiltalte erkjente at de seksuelle overgrepene hadde skjedd, men erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Grunnen var at han mente overgrepene startet etter at fornærmede fylte 10 år, og at straffesaken derfor var foreldet.

Skjedde flere ganger i uken

Overgrepene skjedde i løpet av en treårsperiode på 90-tallet, og fant sted i deres felles hjem.

Overgrepene skjedde jevnlig, og på det meste skjedde de flere ganger i uken.

Ifølge dommen var tiltalte klar over hva han gjorde, at det var ulovlig og klar over at fornærmede kunne bli påført psykiske plager som følge av overgrepene.

Overgrepene skal ha sluttet da fornærmede begynte på ungdomsskolen.

Fornærmede holdt det hemmelig for andre at overgrepene hadde skjedd, og bruke mye energi på at det ikke skulle bli kjent.

Som følge av overgrepene utviklet fornærmede psykiske problemer, og førte senere i livet at hun fikk selvmordstanker.

Fornærmede ble senere diagnostisert med posttraumatisk stress, og er for tiden sykemeldt.

Sentral person i menighet

Den domfelte har vært et sentralt medlem i en menighet i Nordland.

Han skal ha erkjent overgrepene under et møte i menigheten. Mannen ble deretter tatt ut av tjeneste.

– Vi fortsetter som vi alltid har gjort med å tale åpent om at slik adferd er mot den kristne lære og også ulovlig. De som har begått lovbrudd må ta sin straff, noe vi er tydelige på når slike saker omtales, uttalte en talsperson for menigheten til NRK i fjor.

Overgrepssaken omhandler forhold som ligger langt tilbake i tid.

I 2014 ble foreldelsesfristen for saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn fjernet.

Det var fordi det skulle bli vanskeligere å slippe unna med de mest alvorlige forholdene.

Ifølge en fagartikkel i Psykologitidsskriftet går det mer enn 17 år fra et barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller dette til noen.

Den lange tiden skyldes ofte frykt, skyldfølelse, distansering og manglende begrepsapparat, ifølge fagartikkelen.