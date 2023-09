Kan bli katastrofevalg for Sp – ser ut til å gå ned 45 prosentpoeng i Andøy

Ikke siden krigen hadde Senterpartiet hatt et så godt fylkestingsvalg som for fire år siden. Samlet ble sluttresultatet 14,4 prosentpoeng.

I Nordland var det også et brakvalg med 25,3 prosentpoeng, bare 1,5 prosentpoeng bak Arbeiderpartiet.

Fire år senere har det imidlertid snudd, kraftig.

Forhåndsstemmene tilsier at de totalt sett går ned 14,9 prosentpoeng.

På kommunenivå er det Andøy de ser ut til å tape flest stemmer – der nedgangen er 45,5 prosentpoeng.

Også i Brønnøy og Sømna ser det ut til å bli en kraftig tilbakegang der det til nå ser ut til å miste henholdsvis 32,7 prosent og 23,9 prosentpoeng.

Forhåndsstemmer for Sp i Nordland Ekspander/minimer faktaboks Alstahaug: 32,5 prosentpoeng, ned 12,6 prosentpoeng.

Andøy: 10,6 prosentpoeng, ned 45,5 prosentpoeng.

Beiarn: 42,9 prosentpoeng, ned 14,2 prosentpoeng.

Brønnøy: 6,4 prosentpoeng, ned 32,7 prosentpoeng.

Fauske: 13,5 prosentpoeng, ned 4,6 prosentpoeng.

Dønna: 26,9 prosentpoeng, opp 7,1 prosentpoeng.

Flakstad: 36,7 prosentpoeng, ned 9 prosentpoeng.

Grane: 60 prosentpoeng, opp 0,5 prosentpoeng.

Hadsel: 12,9 prosentpoeng, ned 13,3 prosentpoeng.

Hamarøy: 28 prosentpoeng, ned 2,3 prosentpoeng.

Hattfjelldal: 37,8 prosentpoeng, ned 8,3 prosentpoeng.

Hemnes: 11,9 prosentpoeng, ned 13,1 prosentpoeng.

Sortland: 6,4 prosentpoeng, ned 20,1 prosentpoeng.

Sømna: 27,6 prosentpoeng, ned 23,9 prosentpoeng.

Sørfold: 20,7 prosentpoeng, ned 22,0 prosentpoeng.

Vågan: 13,5 prosentpoeng, ned 1,8 prosentpoeng.

Øksnes: 22,4 prosentpoeng, ned 13,9 prosentpoeng. Vestvågøy: Ikke klart

Kan miste 12 plasser i kommunestyret

Senterpartiet i Andøy gikk frem 45,6 prosentpoeng forrige valg, til 56 prosentpoeng.

Forhåndsstemmene peker på at de nå mister alt utenom 0,1 prosentpoeng fire år senere.

Det betyr at de ser ut til å ende på litt over 10 prosentpoeng og kan miste hele 12 plasser i kommunestyret.

Nåværende ordfører i Andøy kommune, Knut Andreas Nordmo (Sp), sier til NRK at de tar forhåndsstemmene til etterretning, men at de ikke hadde håpet på å komme i nærheten av et slikt resultat de hadde for fire år siden.

Knut Andreas Nordmo og Sp i Andøy gikk frem hele 45,6 prosentpoeng forrige valg. Nå kan de miste nesten alt. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– 2019 var et protestvalg. Vi hadde ikke forventninger om å komme i nærheten av det, sier han og understreker at dette bare er forhåndsstemmer.

– Det er mange stemmer igjen å telle.

Det har ordføreren rett i, da kun 30 prosent hadde forhåndsstemt i Andøy.

Likevel peker det på en trend - og blir det sluttresultatet kan Sp miste 12 plasser i kommunestyret.

– Vi vil selvfølgelig se på hvilke muligheter vi har til å samarbeide med noen.

– Hadde dere forventet bedre?

– Vi hadde ikke forventet noe som helst. Vi venter å se hva velgerne til slutt stemmer på, understreker ordføreren.

Fylkesråd Svein Øien Eggesvik (Sp) sier krigen i Ukraina og høy rente påvirker valget for deres del. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Påvirket av høy rente

Forhåndsstemmene viser at de på fylkesnivå ligger an til en oppslutning like over 10 prosentpoeng.

Drøyt 15 prosentpoeng mindre enn ved forrige valg.

Med det vil de miste 7 plasser på fylkestinget.



Fylkesråd Svein Øien Eggesvik (Sp) skylder på krigen i Ukraina og høy rente for nederlaget partiet opplever i Nordland.

– Vi er veldig påvirket av det som skjer ute i verden. Renta stiger og prisene har økt. Det påvirker oss også i Nordland

Med stemmene til samarbeidspartiene Ap, SV og KrF kan det dermed se ut som at partiet fortsatt blir sittende i fylkesrådet.

– Vi vil være med å styre i Nordland. Vi er gode til å forhandle, så det skal vi få til.

– Men er det krigen i Ukrainas sin feil at Sp nå går ned?

– Vi kunne gjort det bedre. Vi har greid å oppnå det vi gikk til valg på, som gratis ferger. Men mange kommuner vil tydeligvis heller tilbake til kommunesammenslåing og andre ting.