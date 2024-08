Det har vært kaos med fulle ferger og lange køer i sommer etter at det ble innført gratis ferger, spesielt i Nord-Norge.

Et av fergesambandene som har fungert spesielt dårlig i sommer, er Levang – Nesna langs den populære Kystriksveien i Nordland.

Det mener varaordfører i Nesna kommune, Rebekka Bruin Ødegaard.

– Det har vært mange innstillinger, og det har vært uforutsigbart for oss og næringslivet. Mye på grunn av dårlig fergemateriell rett og slett.

– Hvem er det som har skylden?

– Det er flere som har ansvaret, men det er vel fylkeskommunen som til syvende og sist har ansvaret for selve driften, sier ordføreren.

Varaordfører i Nesna kommune, Rebekka Bruin Ødegaard (SP), mener fergetilbudet må bedres. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Ønsker å åpne pengesekken

Men det er ikke bare dette sambandet som har slitt. Over hele landet har det vært problemer med gratisferger som ikke har taklet den økte trafikken.

I sommer har det vært mange innstilte ferger på en rekke samband. Det skyldes på mannskapsmangel og dårlige ferger.

Problemet er imidlertid ikke nytt.

Allerede i 2022, lenge før fergene ble gratis, ble over 700 fergeavganger innstilt i Nordland. Mannskapsmangel hadde skyld i nesten 500 av disse.

Og i fjor ble både kisten og presten seks timer forsinket til begravelsen som følge av fergetrøbbel på i Rødøy.

Leder for transportkomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), sier regjeringen skal gi mer penger til fylkeskommunen for å rydde opp – over hele landet.

Hvordan disse pengene skal gis, er det derimot vanskelig å få et klart svar på.

– Det har ikke fungert godt nok. Det må de som sitter med ansvaret for fergedriften ta innover seg. Så må staten bidra med en bedre finansiering som premierer dem som gir et godt tilbud, sier Gjelsvik, om bord på fergesambandet Levang-Nesna.

Sigbjørn Gjelsvik sier at det skal komme mer penger for å bedre fergetilbudet langs kysten. Når eller i hvilken form hjelpen kommer, kunne stortingspolitikeren derimot ikke svare på. Foto: Matheo Dolva / NRK

– Når og hvordan er det disse pengene kommer?

– Nå er det forrige store løftet vi gjorde å gjøre mange fergene gratis, redusere fergeprisene på ytterligere samband ...

– Ja, vi har fått billigere ferger, men når kommer det store og gode nok ferger?

– Vi har også styrket finansieringen av fylkene, men vi må ta et ytterligere løft fremover og si at dette er et så viktig tilbud at vi må premiere de som gir et ordentlig godt fergetilbud. Vi må dekke de ekstra kostnadene som kommer av at man får flere avganger og at man har et godt tilbud i hverdagen, sier Gjelsvik.

– Uholdbart

Fremskrittspartiet er ikke imponert.

– Det er uholdbart. Vi fikk et forvarsel i fjor. Det var kaos da også. At man ikke har gjort noe på et år, verken fra fylkeskommunen eller regjeringen sin side, er for dårlig.

Det sier stortingsrepresentant, Dagfinn Olsen (Frp).

Stortingsrepresentant, Dagfinn Olsen (Frp) Foto: Ola Helness / NRK

Olsen mener lovnadene fra Senterpartiet kommer altfor sent.

– Det er bra hvis det kommer penger. De pengene burde vært på bordet da man startet med gratis ferger. Det var en målsetting, for alle som var for dette, at det skulle bli flere reisende ut til de vakre øyene som vi har i Nordland.

Fremskrittspartiet mener blant annet det bør komme på plass pendlerkort, slik at de som er avhengig av ferge hver dag, faktisk kommer med fergen.

Trenger tid og penger

Høyre er heller ikke imponert.

– Hvis det ikke kommer penger når det er så mange som går ut å lover det på vegne av regjeringen, vil det være tidenes mageplask for denne regjeringen. De skal få tillit, og så får vi vente og se hva de faktisk kommer med.

Det sier fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø (H).

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø (H) sier at staten må ta regningen for fergedriften, etter at de vedtok at mange fergestrekninger skulle bli gratis. Foto: Frank Nygård / NRK

Det er Nordland fylkeskommune, som har ansvar for mange av fergesambandene i fylket. Kvensjø (H) mener fylkeskommunen har gjort mye for å forhindre kaoset som har vært årene før.

– Vi har satt inn masse tiltak, både med flere ferger, større ferger og flere avganger.

Kvensjø mener mer penger fra staten må til for å dekke opp for det fergedriften koster.

– Der bra hvis regjeringen lytter til oss og gir oss mer penger, så kommer det nok litt for sent for denne sommeren.

– Vi trenger litt tid på oss for å iverksette de riktige tiltakene. Jeg håper vi får en endelig avklaring på hvor mye vi får til neste år så vi slipper sommere som dette.

Kvensjø er optimistisk med tanke på neste års fergesommer og tror det er siste året med fergekaos.