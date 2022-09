I målingen som InFact har utført på vegne av NRK og Amedia svarer 11,9 prosent at de ville stemt Senterpartiet om det var kommunevalg i morgen.

Det er en nedgang på 13,4 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2019.

En kraftig tilbakegang med andre ord.

– Folk glemmer for lett. Og så er folk litt navlebeskuende. Nå er det bensin- og strømpriser som gjelder, og da glemmer man alt det andre.

Det sier ordfører Berit Hundåla i helgelandskommunen Vefsn.

Hun er åpenbart ikke fornøyd med tilbakemeldingen fra velgerne.

Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du stemme på da? Parti Endring +0,8 R 6,8 % +0,8 +0,4 SV 6,5 % +0,4 +1,2 AP 27,0 % +1,2 −13,1 SP 11,9 % −13,1 −0,3 MDG 2,6 % −0,3 +0,2 KRF 2,0 % +0,2 −0,6 V 2,4 % −0,6 +8,0 H 24,1 % +8,0 +5,2 FRP 13,4 % +5,2 −1,7 Andre 3,4 % −1,7 Kilde: InFact

Politisk jordskjelv

Nordland var fylket hvor alle pilene pekte oppover for Senterpartiet.

Ved valget i 2019 stemte hver fjerde nordlending på partiet. Et oppsiktsvekkende høyt tall – og det var bare marginer som gjorde at ikke de slo Arbeiderpartiet. Det ville i så fall vært noe i nærheten av en sensasjon. Framgangen ble lenge omtalt som et politisk jordskjelv.

Etter valget hadde Senterpartiet 20 ordførere i Nordland.

– Vi hadde en ekstremt god valgkamp for tre år siden, konkluderer ordfører Hundåla.

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp). Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ifølge henne var 2019-valget et protestvalg mot sentraliseringen i regi av den «blåblå» regjeringen. Og ingen var tydeligere i opposisjon enn Senterpartiet.

Men hva har gått galt etterpå?

Senterpartiet har tross alt holdt flere av valgløftene i Nordland. De har reddet Høgskolen i Nesna. De har – i hvert fall nesten – innført gratis fergebilletter.

I tillegg har strømmen vært tilnærmet gratis i lange perioder i nord. Ikke noe å protestere mot der heller.

Hva er det velgerne er misfornøyde med?

Har skapt store forventninger

– Senterpartiet skapte forventninger som var nesten umulig å innfri. Selv om de leverer på enkeltsaker, har det festet seg et inntrykk av at vanlige folk får det verre.

Det sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, og fortsetter:

– Regjeringspartiene har ikke fått grep om sin krisekommunikasjon, og det blir en prøvestein når de snart skal legge fram et statsbudsjett der det er varslet svært lite penger til veier, bygg og andre gode formål.

– Senterpartiets sterke framgang i Nord-Norge ble lenge omtalt som et politisk jordskjelv. Nå ser vi at Senterpartiet stuper, men det er høyresiden som plukker opp nesten alle velgerne deres. Det gjør neste års lokalvalg mer spennende, og Sp kan risikere å miste mange ordførere og maktposisjoner, sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Foto: NRK

Også Erna Solberg har noen forslag til forklaring på Senterpartiets tilbakegang.

– Jeg hører en del velgere si til meg at de angrer på at de stemte på Senterpartiet – fordi den politikken de holder på med ikke har noe med dagens utfordringer å gjøre.

Den tidligere statsministeren fortsetter:

– Det handler om at det de sa før valget ikke stemmer med det de gjør når de kommer i regjering. Når de faktisk gjennomfører politikken de sa de skulle gjøre, så oppfatter folk det som irrelevant. Det er krig i Europa, og da er ikke oppløsning av fylkeskommuner det viktigste.

Solberg gir også et lite råd.

– Jeg tror Sp må tenke gjennom at de skapte noen forventninger om å stoppe en utvikling som de ikke har politikk for å stoppe. Altså det som er endringen i befolkningsmønsteret i Norge. De møtes nok med at de var høye og mørke i opposisjon på ting de ikke klarer å gjøre noe med i posisjon.

Høyre-leder Erna Solberg gleder seg over økningen i Nordland. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Høyre gjør et byks

For Høyres del er målingen hyggelig lesning, sier Solberg.

Mens Sp faller med 13 prosentpoeng siden valget, så stiger Høyre og Fremskrittspartiet med nesten like mye.

Høyre alene stiger med 8 prosentpoeng til 24,1. Hadde det vært valgresultatet ville det vært nesten en tangering av det beste Høyre noensinne har gjort i Nordland. I valget i 1972 fikk Høyre 24,2.

– Det er fint å få denne responsen i et område hvor strømdiskusjonen ikke er den samme. Det viser at det kanskje er litt mer enn bare utfordringen med strøm som gjør at folk velger andre partier, sier Solberg.

Tar tid å snu skuta

Høyre har i dag bare tre ordførere i Nordland. Senterpartiet har 20. Solberg erkjenner at det blir vanskelig å utligne den forskjellen. Men hun håper i det minste på en dobling, og at Høyre kanskje skal vinne i de store byene Bodø, Narvik og Mo i Rana.

Berit Hundålas forklaring skiller seg naturlig nok en del fra den Høyre-lederen sin.

– Folk forstår ikke at det tar mer enn ett år å snu skuta. Den forrige regjeringen gjorde så store endringer at det ikke er noen «quick fix».

– Jeg tenker også at regjeringen har vært ekstremt uheldig dette året. Det er har skjedd en del ting som regjeringen ikke har direkte styring over – som Ukraina-krigen og kraftkrisen. Det hadde vært like «gæle» om det var en annen regjering.

Mens Senterpartiet går kraftig tilbake, holder Arbeiderpartiet stand.

– Arbeiderpartiet har allerede tapt mye terreng i nord. De har imidlertid prioritert distriktene og Nord-Norge, mange vil mene at det har skjedd på bekostning av storbyene. Ap har mange viktige profiler i Nordland, og det er ofte en fordel i lokalvalg, sier Tone Sofie Aglen.

– Det er godt å se at folk har tillit til lokalpolitikerne våre, og at de ser at det betyr noe å ha en Ap-ordfører i kommunen sin, sier AP-nestleder Bjørnar Skjæran.