Senja kan bli storkommune

– Sjansene for at Senja blir en storkommune er betydelig styrket, sier ordfører Geir Inge Sivertsen i Lenvik (H) etter at både Berg og Torsken kommune nå vil ha samtaler med dem og Tranøy. – Fire kommuner sammenslått er enda bedre enn bare to. Vi kan jo dermed bli en av landets største på produksjon av sjømat, sier Sivertsen.