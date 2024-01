Etter ei kuldeperiode har no vêrskiftet starta og det er venta mykje regn i deler av Nord-Noreg måndag.

I Nordland er det sendt ut farevarsel for opp mot 90 millimeter regn på 24 timar frå måndag føremiddag.

– Det har allereie byrja å regne mange stadar, men det er litt snø og sludd enkelte dalstrøk, men der skal det også byrje å regne etter kvart, seier vakthavande meteorolog Marek Ratajczak.

Han seier vidare at det blir utfordrande køyreforhold i store delar av fylket når dette mildvêret og regnvêret slår inn for alvor.

Og i morgon blir det mykje av det same.

– Regn og regnbyene held fram jamt over heile dagen i morgon.

Store delar av denne veka blir prega av mildvêr.

Skredfare

Dette vêret gir også stor fare for snøskred.

Skredvarslinga for Troms og Nordland melder om faregrad 4, stor snøskredfare.

– Nysnø, vind og regn vil føre til auke skredfare. Faren for naturleg utløyste skred er høgast medan nedbørsintensiteten og vinden er på det sterkaste, skriv Varsom.no i skredvarslinga for Salten-regionen.

I låglandet der det kjem regn på snø vil det losne våte skred, og i høgfjellet får vi ferske fokksnøflak som både kan losne av seg sjølv og bli utløyst av skiløparar, skriv dei vidare.

Innstilte bussar til skule

Vêromslaget i Nord-Noreg får konsekvensar for køyreforholda, særleg i Nordland.

– I Nordland så har vi fått ein del meldingar om at det har byrja å bli glatt på grunn av dette vêromslaget og at det er mykje i regn, seier trafikkoperatør i vegtrafikksentralen Håvard Langmo.

Andøy vidaregåande skule melder på Facebooksida si at skulebussane sør for Andenes blir innstilt.

Det gjeld også fleire bussar mellom Sortland, Asterset og Steine i Vesterålen. Blant andre bussane til Bø ungdomsskule, skriv Vol.no.

– Generelt er det meldt eit ganske kraftig vêromslag og mykje regn som fører til store skredfare og glatte vegar, seier Langmoe.

Og ved Skagen i Hadsel på fylkesveg 82 har ein bil sklidd av vegen, melder politiet i Nordland på X.

Ein annan bil har sklidd inn i ein bil som har stansa på staden. Det er ikkje meldt om personskade.

Sprengkulde i Oslo gir busskaos

I hovudstaden er det også mange bussavgangar som er innstilte i dag, men det er grunna kulde og ikkje regn.

– Det er sprengkulde som gjer at me har mangel på nok bussar til å køyra alle avgangane. Rekkjevidda går ned og det tek lengre tid å lada bussane, seier pressevakt i Ruter, Cathrine Myren-Haugen, til VG.

Dei siste dagane har det vore ei rekkje innstillingar og forseinkingar på grunn av vêrforholda i hovudstaden.

– Det er vanskeleg å spå korleis dette blir, men vi ladar bussane og håpar på å få innstillingar utover dagen.

Fare for is i Midt-Noreg

I delar av Møre og Romsdal og Trøndelag ber Vegvesenet bilistar vere merksame på underkjølt regn i samband med vêromslaget.

Vegtrafikksentralen opplyser at det i delar av Møre og Romsdal og Trøndelag er lokalt fare for is.

– Det utrygt for underkjølt regn og regn som frys på bakken, skriv vegtrafikksentralen på X /Twitter.

Dei ber trafikantane vere merksame og køyre etter forholda.