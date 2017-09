Sender Sea King til skadd kvinne

En kvinne er skadd i fjellet ved Malangen sør for Tromsø. – Det er ei dame som har falt i fjellet som trenger bistand fra helikopter med heis. Det er like langt fra Banak, derfor sender vi et Sea King fra Bodø, sier redningsleder Sten-Rune Nikolaisen i Hovedredningssentralen Nord-Norge.