Får Fortnite-hjelp til å gjøre Andøy til sentrum for e-sport i Europa

– Dette er et utrolig konsept, sier Bernt Kåre Johannessen i Epic Games.

Selskapet står blant annet bak gigantsuksessen «Fortnite». Spillet med over 350 millioner kontoer.

Sammen med selskapet Myreze har Epic Games store planer i Andøy kommune:

Europas største e-sportssenter. Her kan ungdom få mulighet til å utvikle seg innen e-sport, grafikk og film.

I tillegg har de store planer om å arrangere e-sportsturneringer med internasjonalt snitt.

– Vi kan skape det største mediesenteret i hele Europa her oppe. Allerede nå er et annet av de store spillselskapene i verden interessert i å få til et arrangement som kan nå ut til mellom 100–200 millioner mennesker, sier Bjørn Myreze i selskapet Myreze.

Rune Fjeld Olsen er journalist i Level Up Norge og spillanmelder for NRK. Han synes satsingen i Andøy er spennende.

– Først og fremst er dette en stor nyhet for spillinteresserte i Norge. Dette kan bli et sted hvor man kan utvikle ferdighetene sine til internasjonalt nivå. Men konsekvensene og nytteverdien et slik senter vil ha for lille Norge får vi nok ikke se før det blir arrangert noen store turneringer og arrangementer, sier han.

Vanskelig å spå hvem som vinner

Ifølge Olsen er det mye som skjer rundt om i verden for øyeblikket når det kommer til etableringen av e-sportssentre.

– Det er en trend med større satsing på e-sport. Mange sier de skal lage det beste eller største eller tøffeste senteret i Europa eller verden, sier Olsen.

SERIØS AKTØR: Rune Fjeld Olsen mener Epic Games er en seriøs aktør når det kommer til etablering av et e-sportssenter. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

– Det er et tydelig signal om at e-sporten trenger sentre som kan arrangere store turneringer med stort publikum, og verden er blitt så liten og folk kan reise hvor som helst, så Andøy kan være et alternativ. Men det er en del skjær i sjøen. Og det er vanskelig å spå hvordan industrien kommer til å utvikle seg og hvem som står igjen som vinnere til slutt.

Men e-sportssenteret i Andøy skal etter planen være mer enn et sted for å utvikle gamere.

MILLIONÆR OVER NATTA: Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen var 16 år da han var med å vinne VM i «Fortnite» og 13 millioner kroner. Du trenger javascript for å se video. MILLIONÆR OVER NATTA: Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen var 16 år da han var med å vinne VM i «Fortnite» og 13 millioner kroner.

Vil utvikle eksperter på unreal engine-teknologi

– Ønsket er å koble senteret opp mot et utdanningsløp, både for videregående skole og en profesjonell utdanning, innen det som kalles unreal engine-teknologi, forteller Bernt Kåre Johannessen i Epic Games.

Unreal engine et verktøy som skaper 3D-omgivelser i sanntid. Verktøyet brukes blant annet i dataspill som Fortnite. Selskapet Myreze har klart å utnytte teknologien i andre ting. For eksempel i TV-produksjon. Blant annet har Myreze vært med på å revolusjonere TV-sendingene til The Weather Channel.

SAMARBEIDER: Bjørn Myreze (til venstre) i Myreze og Bernt Kåre Johannessen i Epic Games samarbeider allerede om bruken av unreal engine-teknologien. Nå vil de satse i Andøy. Foto: Stefan Leimer / Stefan Leimer

– Unreal engine-teknologien har et enormt potensial. Den kan brukes i alt fra forskning innenfor for eksempel helse og romteknologi, til utvikling av hus og bygninger, sier Bjørn Myreze.

– Dette er et verktøy som er kommet for å bli. Jeg tror de fleste videreutdanninger i verden vil ha dette som en del av programmene sine om få år, sier han.

Myreze snakker da om muligheten til å skape virtuelle arenaer for å trene på det du utdanner deg til, for eksempel gjennom VR-teknologi.

– Det koster for eksempel mye å sende opp raketter, slik de gjør på Andøya Space. Men ved hjelp av unreal engine-teknologien kan vi lage treningsopplegg der vi gjør dette i VR-verden. Dette kan også gjelde for eksempel for piloter, sier han.

Bernt Kåre Johannessen i Epic Games forteller at det finnes ganske lite kompetanse på dette feltet i verden i dag.

– Myreze sitter på mye av den kompetansen. Klarer vi å koble dette sammen med Andøya som lokasjon, med den naturen og de opplevelsene som finnes her, kan vi få et unikt konsept, sier han.

Men selv om planene og visjonene er store, har ikke alle brikkene falt helt på plass ennå. Og ifølge Bjørn Myreze, og hans både samarbeidspartner og samboer Anja Helen Fagerli, haster det.

Bjørn Myreze i selskapet Myreze prøvde å selge inn ideen om et e-sportssenter til innbyggerne i Andøy kommune sammen med... ... sin samboer og samarbeidspartner Anja Helen Fagerli i Myreze... ... og Bernt Kåre Johannessen i Epic Games.

Støtte fra Andøy kommune

– Vi har nå klart å utnytte vårt nettverk og fått noen av de største i e-sportsbransjen med på laget. Nå er vi avhengige av at lokalt næringsliv og Andøy kommune ser mulighetene her, sier Bjørn Myreze.

Myreze og hans selskap har jobbet tett med Epic Games for å skape unik kompetanse på unreal engine. Anja Helen Fagerli går også under artistnavnet Aneea. Hun har blant annet laget musikk til flere spill, som «Just Dance» og «Fortnite».

– Selskapene vi har fått med oss kan i realiteten bygge dette senteret hvor som helst i verden, men nå er det et vindu for at det kan skje her. Derfor vi har satt en kort tidsfrist for å få midler på plass til første del av prosjektet, sier Anja Helen Fagerli.

Innen 1. februar ønsker de å ha 5 millioner kroner på plass.

FULLT HUS: Alle plassene var fylt opp da Myreze og Epic Games inviterte til informasjonsmøte for å fortelle om planene sine på Andenes. Foto: Stefan Leimer / Myreze

– Det kan høres mye ut for en liten kommune, men i denne sammenhengen er det ganske lite, mener Myreze.

Etter at Andøya flystasjon ble nedlagt, har regjeringen lovet å gi kommunen flere millioner kroner til å kunne omstille og satse på nye ting.

Myreze og Epic Games håper noen av disse millionene vil gå til etableringen av det nye e-sportssenteret.

Ordfører i Andøy, Knut A. Nordmo, har litt mer is i magen.

– Det er mennesker som har flyttet hit, og som har tanker, ideer og ambisjoner som jeg synes er spennende. Vi er selvfølgelig i samtaler med dem, men for øyeblikket er prosjektet litt for prematurt til at jeg kan si så mye mer om saken, sier ordføreren til NRK.

– De snakker om at de må ha deler av finansieringen på plass før 1. februar?

– Jeg skjønner det, men som sagt så er vi litt for tidlig i prosessen. For min del handler det nå om å koble de rette menneskene og de rette miljøene sammen, så får vi se hva som er realistisk å få til.