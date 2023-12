Selma kjempet for å få pappa hjem - nå vil hun bli advokat

Klokken var seks den morgenen i april for fem år siden. 12-åringen var tidlig våken. Det banket på ytterdøren og hun åpnet.

– Jeg burde aldri ha åpnet ytterdøren den morgenen, sier hun.

Selma Amin Charafeddine er lykkelig nå, faren Ahmad kom hjem på besøksvisum i november. Hun kan møte ham hver dag fram til 22. februar neste år. Da går visumet ut.

Håpet er at han får bli nå, i Norge og i Lofoten, selv om det er uvisst.

Det banket på

Men traumet satte seg fast i 12-åringen som i dag er 17 år og nominert til Årets Nordlending.

Stem på din kandidat her:

Skyldfølelsen sitter i for det ble traumatisk for henne.

Pappa Ahmad skulle fraktes ut av landet. Han hadde løyet da han kom til Norge 22 år tidligere. Han sa han var fra Irak. Men han kom fra Libanon. 22 år senere, med fire barn alle født i Norge, var det ingen bønn. Han skulle ut av landet.

Det var det de skulle denne morgenen i april i 2019.

Det sivile politiet i den sivile bilen. Selma ante det ikke at det var politiet hun åpnet døren for. Hun tordde noen kom tidlig for å leie hybelen i kjelleren.

Familie og venner venter på faren Ahmed som kom hjem til Lofoten tidligere i vinter. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Hørte stemmer og gråt

Hun husker mye av hva som så skjedde.

Frokosten hadde hun laget denne morgenen. Men først måtte hun vise politiet til foreldrenes soverom. Hun hørte gråt og stemmer. Moren våknet med politiet på rommet. Faren var syk og lå og sov på hybelen i kjelleren. Han ville ikke smitte resten av familien. Selma sto og ventet da politiet gikk for å hente han.

Så fikk familien på seks spise frokost sammen før faren ble ført ut døren, kjørt til flyplassen og sendt til mottakssenteret Trandum ved Gardermoen. Dagen etter ble han satt på flyet til Beirut i Libanon.

– Jeg skulle aldri ha åpnet den døren, sier Selma igjen.

Hun vet at det ikke hadde forandret noen ting, men det sitter i kroppen likevel.

Kom hjem

23. november 2023 ble en god dag. Endelig fikk pappa Ahmad komme hjem til familien. Ikke på fast basis med på besøksvisum

Det ble mye mediestyr.

På lille Leknes lufthavn kom han, der stor familien og støttegruppa som hjalp familien på fire jenter og en mamma, som sto der uten pappa i flere år. Tett fulgt av mediene.

Tårene rant, flaggene vaiet. Selma selv strålte og gråt, om en annen.

Det verste skjedde

Hun har sagt fra, denne unge kvinnen. Det er det som er styrken. Hun sa ifra. Første via en podkast å fire episoder. Så fikk hun besøke Stortinget og snakke med politikerne som bestemmer.

– Selv om pappa løy da han kom til Norge, så har han siden fått fire barn her i landet. Det hadde vært bedre om han fikk en bot, samfunnsstraff eller sågar fengsel for det han hadde gjort. Men å fjerne han fra barna var det verste som kunne skje oss, sier Selma.

Med oss mener hun barna. Det er de hun kjemper for nå. Barn som helt uforskyldt har en forelder som løy til myndighetene om hvor de kommer fra når de ankom Norge.

Selma Amin (17) ønsker å bli advokat for å jobbe med barns rettigheter. Foto: Vilde Bratland Erikstad

Barnas rett

– Barna har rettigheter gjennom FNs barnekonvensjon. Barn har rett til en familie. Jeg skjønner at noen syns dette er rart. Men etter 22 år hadde han etablert seg her i landet med jobb, venner, familie og hus og hjem. Min yngste søster var fire år da pappa ble hentet. Barna mister så ufattelig mye ved denne praksisen. Det er dette jeg mener må endres, sier hun.

Derfor er hun også nominert som Årets Nordlending. Kampen i den unge kvinne har nådd ut.

– Jeg har fått både gode og dårlige tilbakemeldinger på podkasten og det at jeg sier ifra om dette. Noen mener han har gjort noe kriminelt og må straffes for det. Mens andre er mer positive. Etter alt styret da han kom hjem får jeg klemmer av lærere jeg aldri har snakket med, til og med bussjåførene hilser, smiler hun.

Advokat

Men hvordan få mer oppmerksomhet rundt barnas behov? Løsningen til Selma er å utdanne seg til å bli advokat. Et yrke og jobb der hun kan hjelpe barna som kommer i samme situasjon hun havnet i som 12-åring. Hun har klare mål og ambisjoner.

– Barn har rettigheter. Barnas ve og vel må overgå alt. Alle barn har rett til et familieliv og barna beste bør overgå alt, mener hun.

I over fire år hadde hun en digital pappa. Selv om det ble noen besøk, der de traff ham i Tyrkia og en gang i Libanon.

– Men det er helt ubeskrivelig å få ha han tilbake hit til Lofoten. Selv om vi ikke vet om han får bli.

– Hva tenker du om at du er nominert til Årets Nordlending?

– Det er helt fantastisk og kan sette nytt søkelys på situasjonen for oss barna. Det håper jeg virkelig vil skje.

Men skyldfølelsen fra den aprilmorgenen sitter fortsatt i.

– Den er der ja, selv om jeg har en patent der jeg har gjemt det i en boks i bakhodet, sier Selma Amin Charfeddine.