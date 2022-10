Solgte brukt elbil dyrere enn ny: – Markedet er brennhett

Allerede i september kunne NRK fortelle at bruktbilmarkedet for elbiler er brennhett, på grunn av flere ting:

Lang leveringstid på nybiler

Få «nye» bruktbiler i salg fordi mange har bilen de eier i lengre tid

Økte priser på råvarer og større usikkerhet i Europa

Men nå kan markedet bli enda mer usikkert.

Regjeringen foreslår nemlig å innføre flere nye avgifter på elbiler.

– Markedet er brennhett nå, og det er problemer med å få tak i biler til alle som vil ha, sier bilforhandler, Ole Kristian Os i Bodø.

Elbilforeningen tror mange forsøker å kjøpe ny elbil før nyttår.

Disse nye avgiftene foreslår regjeringen å innføre på elbil Ekspandér faktaboks Å innføre moms for elbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner. Dette grepet har også tidligere blitt varslet.

Å innføre en kostnad for bilens vekt i engangsavgiften for alle personbiler. Avgiften foreslås til 12,5 kroner per kilo av bilens egenvekt over 500 kilo.

Å likestille elbiler og andre biler i beskatningen av firmabiler.

Å redusere fordelen med å ha elbil i bompengeprosjekter. I dag betaler elbiler max 50 prosent av vanlig takst i bomringene. Regjeringen foreslår at maxprisen settes til 70 prosent av ordinær takst.

Omregistreringsavgiften for elbiler blir det samme som for andre biler.

– Tjente 40.000 kroner

Daniel Svartis Foto: Privat foto

Daniel Svartis fra Bodø er en av dem som nylig har solgt en elbil i det private markedet.

Det ble god butikk for ham.

– Jeg tjente faktisk 40.000 kroner på den. Det er kjempebra, sier han.

– Hva tenker du om at avgiftene som kan komme på elbiler etter nyttår?

– Noen avgifter må jo kommer før eller senere. Men det vil jo bremse bruktsalget, så det er kanskje litt tidlig akkurat nå som det har tatt seg litt opp.

– Brennhett nå

Ifølge Statistisk sentralbyrå er to tredjedeler av nye personbiler i Norge elbiler.

Norges mest solgte bil er Tesla.

– Det vi ser nå er at de som har sittet på gjerdet og ventet, har nå fått litt ekstra fart på seg for å prøve å få tak i en bil før nyttår. Vi merket et mye større trøkk etter 6. oktober, fortsetter Os i Sveins Auto i Bodø.

– Vi merker at folk ikke ønsker å betale de økte engangsutgiftene som kommer i januar hvis forslaget går igjennom, sier Ole Kristian Os i Sveins Auto i Bodø. Foto: Privat

Siden forslaget om avgiftsøkning i forrige uke, har de solgt de fleste ledige elbilene de hadde.

Tror markedet vil kjølne

Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, sier det er et svært usikkert marked nå. Det mener hun gir selger en fordel.

Likevel har hun tro på at markedet vil kjølne.

– Det er forskjellige faktorer som vil ha ulik effekt på bruktbilmarkedet. Men oppsummert tror jeg vi kommer til å se en nedkjøling i bruktbilprisene på elbil fremover.

– Vi må huske på at et marked aldri er større enn 100 prosent og nå er det og stor usikkerhet i samfunnet, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. Foto: Norsk elbilforening

Det har nemlig vært unormalt høye priser på brukte elbiler en god stund nå.

Samtidig kommer det stadig nye elbiler til Norge. Og fordi den norske krona er sterk mot euroen blir Norge prioritert når elbilprodusentene sender bilene sine.

Derfor er det ikke leveringsproblematikk på alle modeller, selv om vi hører om enkeltmodeller hvor dette er ganske ekstremt, forklarer Bu.

Dette vil dempe presset på salget av brukte elbiler. Men det er også faktorer som trekker i den andre retningen.

Blant annet sier Bu at flere bilimportører i Norge vil sponse momsen ved å sette ned prisen til 500.000 på biler som vanligvis ville kostet over det.

– Jeg tror det er ganske mange faktorer som mer enn veier opp for eventuelt høyere avgifter på elbiler fra neste år, selv om det er ting som taler i begge retninger.

Tror flere velger fossilbil

Os i Sveins Auto sier at det har vært lite forutsigbarhet i avgiftspolitikken på elbiler for bransjen.

Han trodde det skulle være avgiftsfritak til 2025 for at regjeringen skulle nå målet med at alle nye biler som selges i Norge er nullutslippsbiler.

Nå opplever han at flere kunder som ønsker seg elbil velger fossilbil fordi de ikke kan få elbilen før nyttår.

Og elbilforhandleren kan heller ikke sette to streker under prisen på bilene før nyttår.

– De fleste vil ha bil nå, det gjør at de kanskje ser på andre alternativer. Enten så sitter de lenger på den bilen de har, eller så kjøper de en fossilbil som er tilgjengelig, sier Os.

Daniel Svartis i Bodø har en ny elbil på vei allerede. Etter planen skal han få den før nyttår.

– Hvis det blir avgifter vil den gå opp litt over 60.000 kr. Det går greit for meg, men jeg synes det er synd for utviklinga.