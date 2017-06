Seks statsråder i Nordland i dag: – Så mange? Det visste jeg ikke

Finansminister Siv Jensen (Frp) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er i Bodø i dag, mens kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er i Vesterålen. Som om ikke det var nok er kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i Lofoten og forsvarsminister Ine Marie Søreide (H) i Ofoten.

Det må da være ny nordlandsrekord for ministerbesøk i Nordland på en og samme dag. Kulturminister Linda Hofstad Helleland bli overrasket når NRK lister opp alle statsrådene som er i Nordland.

– Dette visste jeg faktisk ikke. Jeg er i Lofoten for å lære, ikke for å drive valgkamp, og det sier jo litt om hvor høyt regjeringen prioriterer fylket.

– Men du konkurrerer jo om oppmerksomhet med dine kolleger?

– Ha ha, ja det kan du si. Men det er helt tilfeldig. Vi får se hvem som kommer best ut av det da, ler kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Vil avskaffe eiendomsskatt

Da finansminister Siv Jensen (Frp) besøkte kommunen som drar inn mest per innbygger i eiendomsskatt i Norge dag, var det med partilederhatten på.

Debatten om eiendomsskatt har rast i Bodø etter at kommunen retakserte boligene, noe som førte til at enkelte fikk en kraftig økning i eiendomsskatten.

Jensen dro til Mjelle for å møte småbarnsmor Marianne Ilstad, som i vinter deltok i NRK-programmet Debatten, hvor hun sa sin hjertens mening om den upopulære eiendomsskatten.

– Viser at vi er mye ute

Jonni Solsvik var vert da Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen besøkte Andøy i dag. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Litt lenger nord, på Andøya var Jan Tore Sanner (H) og utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på besøk ved hjørnesteinsbedriften Andøya SpaceCenter. Flere Høyre-medlemmer har meldt seg ut av partiet i protest etter at regjeringen la ned Andøya flystasjon.

I dag var imidlertid stemningen god, skal vi tror Jan Tore Sanner.

– Jeg forstår at det har vært en krevende periode, og at det fortsatt er det. Samtidig har kommunen gode planer og Andøy er et lokalsamfunn hvor det skjer mye.

Han nevner den nye fiskerihavnen og de store mulighetene for turisme og aktivitet ved Andøya Space Center.

– Vi skal fortsette dialogen om omstilling, og regjeringen skal bidra til nye arbeidsplasser, sier Sanner.

At det er seks statsråder i Nordland på en og samme dag mener han viser at regjeringen er opptatt av hele landet.

– Det viser at vi er mye ute. Vi er opptatt av å lyte og ha god dialog. Det viktigste for oss er å lytte til næringslivet og kommunen på Andøya. Jeg reiser herfra med optimisme og ser fram til den videre dialogen om utviklingen på Andøya.