Sliter med å få folk til å møte opp til vaksinetime: – Skylder på at de ikke har fått melding

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For øyeblikket er seks personer smittet med koronaviruset i Vestvågøy kommune i Lofoten.

– Vi vurderer situasjonen som oversiktlig. Vi er en populær turistdestinasjon i Lofoten og har på mange måter forventet at det kan bli importert smitte av turister når sommersesongen nå begynner.

Det sier Halvard Angelsen, kommuneoverlege i Vestvågøy.

Kommune er Lofotens mest folkerike med sine 11.433 innbyggere. Og huser populære turiststeder som Eggum og Unstad.

De smittede er en blanding av turister, studenter og andre som har familie i Lofoten og som kommer hjem på sommerferie.

Angelsen er imidlertid ikke bekymret for at årets turistsesong nå går i vasken.

– De smittetilfellene vi har hatt til nå bærer preg av at folk tar pandemien på alvor. De involverte har få nærkontakter og god oversikt over sine kommunikasjonsveier.

Han tror smittetallene synker i takt med at vaksineringen øker.

Kartet viser Vestvågøy kommune hvor seks personer er smittet med koronaviruset.

Kommuneoverleger ikke urolig

NRK har snakket med flere kommuneleger i Lofoten for å kartlegge hvordan de forbereder seg til årets sesong. Flere av dem forteller at de er godt forberedt og rustet for å ta imot turistene.

Jan Håkon Juul er kommuneoverlege i Vågan kommune, som huser de populære turistbyene Svolvær og Kabelvåg.

– Jeg er mindre bekymret i år enn jeg var i fjor, hovedsakelig fordi vi er veldig godt i gang med vaksineringen og vi har vel kanskje bare et par uker igjen før vi er ferdig med risikogruppene våre.

Kommunelege Jan Håkon Juul i Vågan kommune. Foto: John Inge Johansen / NRK

Dukket ikke opp til vaksine

Juul peker imidlertid på et annet problem. At størsteparten av vaksinedosene som blir tildelt Vågan kommune, kommer i fellesferien.

– Det har vært ganske utfordrende å skaffe folk som kan vaksinere i ferien, samtidig som vi ser at befolkningen ikke ønsker å bli vaksinert i denne perioden. For da skal dem på ferie.

Han fortsetter:

– Det er et problem, for det er veldig ressurskrevende for oss. For da må vi kalle inn andre på kort varsel, eller vi må begynne å ringe folk som ikke møter opp. Vi hadde 40 stykker som ikke møtte opp i forrige uke.

Det var 600 stykker som var satt opp til å få vaksine den uken.

Flere av dem som ikke møtte opp, skyldte på at de ikke hadde fått melding om vaksine.

– Men når vi sjekker mobilene deres, ser vi at de har fått meldingen.

Kommunelege Juul tror mange vegrer seg for å ta første vaksinedose nå, siden de da blir innkalt til vaksine nummer to midt i ferien.

Turistene vil ha vaksine

Mens flere av lokalbefolkningen ikke dukker opp, banker turistene på vaksinedørene.

– Mange tar kontakt for å høre om de kan få vaksine mens de er på ferier her. Det har ikke Folkehelseinstituttet lagt opp til, så det har vi ikke vaksinedoser til.

Anbefalingen er at man skal ta begge vaksinedosene i samme kommune.

– Det blir veldig vanskelig. Da må de nesten være her i over ni uker. Så kan vi se hva vi får til, men det blir ikke prioritert. Vi må prioritere vår egen befolkning.

Også kommuneoverlege på Røst, Kjell Arne Helgebostad, har opplevd denne problematikken.

– Det har vært veldig tydelig at det er noen som er store deler av året på hytten og ønsker å ta vaksinen der. Men vaksinen skal primært tas i den kommunen der du bor.

Møt opp

Preben Aavitsland, overlege i områdeledelsen for Smittevern, miljø og helse i FHI sier til NRK at det ikke finnes en nasjonal oversikt over hvor mange som møter opp til vaksinetime.

Men han presiserer at folk bør møte opp.

Overlege Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

– Vi oppfordrer folk til å takke ja og møte til første time. Dette er den viktigste vaksinetimen i livet deres, så vi ber folk anstrenge seg for å få det til. Hvis de absolutt ikke kan, må de melde fra og få flyttet timen, sier han og legger til:

– Dersom de er redd for at timen til andre dose da skal falle midt i ferien, får de heller utsette dose to når den innkallingen kommer. Det er bedre å vente et par uker ekstra med én dose innabords enn med ingen doser innabords.

Om problemet vil øke inn mot ferien vil ikke Aavitsland spekulere i.

– Hva er utfordringen ved at folk ikke møter til oppsatte timer?

– Hvis man bare lar være å møte, får kommunen mye styr med å kalle inn fra reservelister. Det er veldig viktig at folk sier fra dersom de ikke vil ha den oppsatte timen. Da kan kommunen kalle inn noen andre.