Seks dyrevennlige tips til nyttårsaften – greit å gi trøst og kos, men ikke overdriv

– En hund med normalt god hørsel vil kunne høre fire ganger bedre enn et menneske med normal hørsel, og kattene hører enda bedre, forteller klinikksjef Hanne Myrnes ved Evidensia Bodø dyresykehus.

Hun forteller at de firbentes inntrykk av nyttårsaften er betydelig mer voldsomt enn for oss. For en hund vil lydnivået på fyrverkeriet være som om vi skulle ha skrudd opp volumet fire ganger så mye.

Men dyrene reagerer forskjellig. Noen hunder og katter kan synes fyrverkeriet er underholdende, klinikksjefen sier det likevel er langt vanligere at dyrene reagerer med alt fra lett frykt til fullstendig panikk.

1. Forberedelse, forberedelse, forberedelse

– Det er viktig å forberede seg, gjerne lang tid i forveien. Helst bør hundeeiere starte allerede i januar. Det kan lønne seg å trene dyrene gradvis opp for lydene de kommer til å bli utsatt for, gjerne også lysinntrykkene. Forberedelse, forberedelse, forberedelse.

– Hvis du har et dyr som blir veldig redd og er lydfølsom, bør du komme i gang med forberedelsene flere måneder før nyttårsaften.

Trening av lydforbi Ekspandér faktaboks Ved atferdstrening brukes desentivisering. Det vil si at hunden blir under kontrollerte forhold og med gradvis økende intensitet tilvent lyder den er redd for. Har dyret allerede en lydforbi, anbefales det å kontakte en atferdsterapeut eller veterinær med spesialisering i atferdsterapi for å tilrettelegge treningsopplegg. Spesiallaget opptak av fyrverkeri kan brukes til å trene hunden til å ikke reagere på lydene. Ta kontakt med din veterinær for mer info. Kilde: nmbu.no

2. Sett deg inn i tilgjengelige hjelpemidler

Myrnes råder eiere til å diskutere med fagpersoner om hunden har behov for feromoner eller beroligende mat. Eventuell angstmedisinering bør prøves ut i god tid.

Heldigvis finnes det flere hjelpemidler du kan prøve ut om din firbeinte venn sliter ekstra mye på nyttårsaften. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

– Gjerne gå gjennom om du trenger noen andre tiltak i form av hjelpemidler. Det finnes for eksempel lukthormoner, klesplagg som hjelper eller mat som er beroligende. I de verste tilfellene kan mange dyr ha behov for angstdempende medikamenter, det må du i så fall ta rede på god tid i forveien.

3. Lag en hule eller et trygt sted

Her kan hunden eller katten kan gjemme seg når det står på som verst.

Det kan også være lurt å lage et sted der de kan føle seg trygge, en slags hule hvor de kan trekke seg unna når det pågår som verst.

– Velg gjerne et sted de naturlig trekker til når de er engstelige eller urolige, forklarer Myrnes.

Hun råder dyreeierne til å la dyrene ha en slik hule gjerne i et litt lys- og lydisolert rom hvor de gjerne kan spille litt musikk som kan dempe lyden av fyrverkeriet.

– Trekk for gardiner eller persienner. Sett på rytmisk musikk når det nærmer seg oppskyting av raketter.

4. Trøst hunden din!

Tidligere har rådet vært å ikke trøste dyrene når de er redde. Tanken bak dette har vært at man da bekrefter at det de frykter faktisk er farlig. Nå råder ekspertene eiere til å bokstavelig talt gi dyrene et klapp på skulderen.

– Tidligere har vi sagt at man ikke skal trøste, men nå moderer man seg i forhold til dette i atferdsterapien, og sier at det er ok å trøste så lenge du gjør det på en måte hvor du ikke eskalerer stemningen, forklarer Myrnes.

Det viktigste er at eieren fremstår som trygg og rolig.

– Vær til stede sammen med hunden eller katten der den foretrekker å oppholde seg. Vær rolig og snakk beroligende og stryk hvis de søker kontakt.

5. IKKE send opp egne raketter

Et overveldende lysglimt og et overveldende drønn. Ikke den beste kombinasjonen for de firbeinte. Foto: Tor Andre Johannessen

Denne er kanskje åpenbar? Det kan være fristende å fyre opp fyrverkeri når man kanskje har barn i tillegg til hund eller katt. Likevel er rådet å unngå dette. Selv utenfor husveggen høres smellene godt.

6. IKKE ta dem med ut når det smeller

Selv om det ser ut til å gå greit inne, kan inntrykkene utendørs bli mange ganger sterkere for hunden eller katten. Godt nytt år!