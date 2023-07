– Det er jo et livsfarlig svineri som rett og slett slippes ut, det er jo en sleip masse, sier Frode Johansen.

Han er sjef for utekontrollen i Statens vegvesen i Nordland.

Den siste tiden har de fått flere meldinger fra fergemannskap og folk som har reagert på at det renner vann ut av hengere på vogntog. Både fergedekk og veiene blir tilgriset.

Foto: Statens Vegvesen

– Hvis en motorsyklist kommer opp i det i en sving for eksempel, så er det kjempeglatt. Det kan få katastrofale følger. De kan jo faktisk dø av det, sier Johansen.

Onsdag denne uka stanset vegvesenet seks av syv vogntog som kom av ferga på Stokkvågen. Bildene fra Statens vegvesen viser at det renner ut av hengerne.

– Et vogntog kan jo slippe 1800 til 3000 liter med smeltevann etter seg bare på en transport til Oslo, sier Johansen.

Sjef for utekontroll i Statens vegvesen, Frode Johansen. Foto: Frode Johansen / Statens Vegvesen

Statens vegvesen stoppet også et vogntog lørdag formiddag ved Hestbrinken i Saltdal.

Kan bare gi bruksnekt

Det eneste de kan gjøre i dag er å stoppe vogntogene og gi dem såkalt bruksnekt.

– Vi blir jo stående der et par timer for å vente på at lasten er såpass frosset ned før de får lov til å kjøre videre.

Men så langt kan de ikke straffe dem.

De kan anmelde dersom en sjåfør blir tatt gjentatte ganger, men Johansen mener det bør mer avskrekkende tiltak på plass.

– Vi har for eksempel «kjøre og hviletid». Hvis en sjåfør får 8000 kroner i bot, får bedriften 16.000 kroner i bot, så noe av det samme kan jeg tenke meg.

Skrudde av kjølesystemet

Tre av bilene som ble stoppet på fergekaia kjører på oppdrag for Nova Sea. De fikk kjøreforbud frem til avrenningen hadde stoppet. Det bekrefter kommunikasjonsansvarlig i Nova Sea, Trude Berg.

– Onsdag var en dag med sjeldent godt vær på Helgeland, og da fikk vi utfordringer. Avrenninga er jo vann fra is i fiskekassene, og som smelter under transport.

Tre av bilene som kjører på oppdrag for Nova Sea fikk kjøreforbud frem til avrenningen hadde stoppet. Foto: Nova Sea

Hun sier at problemet her handlet om at kjølesystemet måtte være skrudd av under den to timer lange fergeturen mellom Lovund og Stokkvågen.

Det er fordi kjølesystemene går på aggregat, og de kan ikke være påskrudd om bord på ferga.

– Nova Sea tar problemet svært alvorlig, og jobber aktivt for å finne gode løsninger på det, sier Berg.

Ser på tiltak

– Dette er i strid med bestemmelsene for sikring av last, og noe vi ser på som uakseptabelt.

Det skriver seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, Kjell Brataas, i e-post.

Under vogntogene som ble stoppet på Stokkvågen la det seg dammer av fiskevann som rant ut av hengeren. De var lastet med laks, på tur sørover gjennom Norge. Foto: Statens vegvesen

De siste årene har de hatt møter med sjømatnæringen, Mattilsynet, politiet og Norges Lastebileier-Forbund, hvor dette problemet har vært drøftet og hvor ulike løsninger har vært diskutert.

I november i fjor gjennomførte Statens vegvesen en storkontroll av vogntog med fisk i lasten, hvor flere sjømatbedrifter deltok i kontrollen.

– Sjømatnæringen fikk da selv se omfanget av avrenningen, hvilken utfordring den skaper, og hvor trafikkfarlig den er.

Brataas skriver videre at samferdselsdepartementet vil vurdere å stramme inn på regelverket.

– Vi har derfor gitt Statens vegvesen i oppdrag å se på tiltak for å hindre slik avrenning, blant annet mer effektive sanksjonsmuligheter.

– F ortsatt ikke i mål

– Vi er dessverre fortsatt ikke i mål for å kunne helt forhindre avrenning av smeltevann.

Det sier viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen.

For å begrense problematikken har Sjømat Norge gått ut med en anbefaling til medlemmene sine om å sørge for at fisken, bil og henger er nedkjølt før lasting.

– I tillegg har vi anbefalt bruk av tette hengere med oppsamlingstanker for smeltevann. Slike oppsamlingstanker finnes i hengere og traller hos flere av de norske transportørene.

Sjømat Norge tror at disse tiltakene kan ha effekt.