Seismisk skyting skader ikke rødåte

Det viser feltforsøk hos Havforskningsinstituttet (HI). Kanonene som brukes til å kartlegge havbunnen, har ingen effekt på rødåten så lenge luftkanonene er mer enn ti meter unna, skriver HI. Rødåte kan bli menneskemat og et industrieventyr for fabrikk i Sortland.