Seier til Bodø/Glimt mot Sarpsborg 08

Det endte 2–1 til Glimt i møte med Sarpsborg 08 på Sarpsborg stadion i kveld.

Hjemmelaget satte kveldens første mål etter 23 minutter når Henrik Meister stanger Sarpsborg 08 i ledelsen etter et raskt frispark fra Sander Christiansen. Meister river seg løs og header ballen kontant i mål.

Stillingen var dermed 1–0 til pause. Men det tar bare Bodø/Glimt sju minutter før de utlikner til 1–1 ved Patrick Berg som får en pasning fra Håkon Evjen lavt inn foran mål.

På overtid er Sarpsborgs Franklin Tebo uheldig og setter inn et selvmål. Glimt ruller opp ute til venstre, og Bjørkan slår hardt inn foran mål. Der prøver Tebo forsøke desperat å skli ballen unna før Evjen kan sette den i åpent mål. Stopperen klarer derimot ikke annet enn å skli ballen i eget nett.

Bodø/Glimt vinner 2–1 og tar tre poeng.

– Det føles utrolig deilig, for ei avslutning. Det er vanskelig å beskrive. Det har vært et par tunge måneder for meg, så de tå komme tilbake til dette er veldig godt, sier Fredrik Bjørkan til TV 2.

Bjørkan sier videre at laget har massivt å jobbe med, og karakteriserer kampen til «helt middels».

Også dagens målscorer Patrick Berg er fornøyd med tre poeng.

– Vi var ikke fornøyd med første omgang, men blir bedre og bedre etter pause. Langt i fra perfekt fra oss, men en god følelse nå, sier Berg til kanalen.