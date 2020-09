Det er mye vær i nord i kveld.

Det er meldt om full til sterk storm i Vesterålen og Lofoten. Flyplassen i Svolvær er stengt, og det er sendt ut farevarsel på oransje nivå.

Det blåser sør og sørvest full til sterk storm med vindkast opp mot 38 meter per sekund flere steder i Lofoten, skriver Meteorologisk institutt i et oppdatert farevarsel.

De understreker at dette er hakket mer enn hva tidligere prognoser indikerte, skriver NTB.

– Vi venter fortsatt at lavtrykket skal intensivere seg og at den sterkeste vinden vil treffe Vesterålen de neste timene.

NRK har fått tilsendt flere videoer som viser uværets herjinger.

Her er et utvalg:

1. Hurtigruta skulle inn Sortlandssundet – måtte snu

Pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten forteller hvordan uværet påvirker dem.

Videoen under er tatt i Sortlandssundet.

– Kapteinen på MS Richard With valgte på grunn av høststormen bort det trange Raftsundet etter anløpet i Stokkmarknes, og seilte heller nordover mot Sortland.

– Selv om bildene kanskje kan se spenstige ut, er dette noen ganger den naturlige hverdagen for det erfarne mannskapet vårt. Her er situasjonen under full kontroll, og det er ingen dramatikk.

På tiden da videoen ble tatt opp var det storm i kastene. MS Richard With er på sørgående rute, og det er rundt 80 gjester om bord. Du trenger javascript for å se video. På tiden da videoen ble tatt opp var det storm i kastene. MS Richard With er på sørgående rute, og det er rundt 80 gjester om bord.

Videoen viser med all tydelighet hvilke krefter som noen ganger er i sving på norskekysten, mener Knoph.

– Vi har en tøff kystlinje med tidvis mye vær. Da er det fint å vite at vi har kapteiner og mannskap som er særdeles godt trent for å takle disse forholdene – og skip som er spesialkonstruert for å takle alle typer vær som kysten kan levere.

Skipet ligger nå på været i Hadselfjorden og ser an hvordan forholdene utvikler seg videre.

Ruten videre bestemmes av været.

2. Redningsskøyta ute i 10-12 meter bølger

Onsdag måtte en seilbåt få hjelp av redningsskøyta i et forrykende uvær.

Det skriver Lofotposten. I det kraftige uværet dro redningsskøyta «Sundt Flyer» ut for å bistå en seilbåt øst for Svolvær.

Det var ingen nødsituasjon, understrekes det.

Men bølgehøyden var ifølge avisa 10-12 meter. Redningsselskapet delte selv videoen på Twitter.

Det er Jonas Johannesen som filmet denne spenstige videoen. Du trenger javascript for å se video. Det er Jonas Johannesen som filmet denne spenstige videoen.

3. Fossen renner oppover

Fossen på Fløyfjellet i Svolvær renner oppover.

Det sier jo litt om vindhastigheten.

Takk til Roy Størkersen som delte denne videoen av det spesielle naturfenomenet:

Her renner ikke fossen ned - men opp. Du trenger javascript for å se video. Her renner ikke fossen ned - men opp.

4. Vinden tok med seg trær

Guro Holten Hellesø filmet denne hendelsen i Stokmarknes.

Politiet meldte tidligere i kveld at trær ble røsket opp fra bakken.

Vinden har vært kraftig i kveld, spesielt i Vesterålen:

Her tas treet av vinden. Du trenger javascript for å se video. Her tas treet av vinden.

5. Fløy av gårde med drage i vinden

Noen har også tatt på seg godt med klær, og prøvd seg med drage.

Fotograf Jens Andre Mehammer Birkeland observerte disse personene i friskt vær på Ånstadsjøen på Sortland.

Han talte i alt tre personer som testet dragen i den kraftige vinden: